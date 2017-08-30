Haaretz: у израильской компании отозвали лицензию на экспорт БПЛА в Азербайджан

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 августа. /ТАСС/. Израильская компания Aeronautics Defense Systems сообщила, что у нее временно отозвали лицензию на продажу беспилотных летательных аппаратов Orbiter 1K "значительному клиенту". Об этом пишет в среду газета Haarez, утверждая, что речь идет об Азербайджане.

По информации издания Times of Israel, Aeronautics Defense Systems в 2017-2018 годах могла поставить Баку таких БПЛА на сумму до $20 млн.

В соответствии с израильским законодательством, компания проинформировала Тель-Авивскую биржу об отзыве лицензии на экспорт аппаратов Orbiter 1K "значительному клиенту", указывает газета, также утверждая, что этим клиентом является Баку.

Times of Israel также сообщает, что ранее в этом месяце в Агентство по контролю за оборонным экспортом поступила жалоба в отношении действий представителей компании в Азербайджане при демонстрации возможностей беспилотников Orbiter 1K. В Aeronautics Defense Systems все обвинения отвергли. По данным газеты, министерство обороны Израиля подтвердило, что жалоба проверяется соответствующими структурами.