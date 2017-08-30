На Дальнем Востоке создают инфраструктуру для работы с криптовалютами

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Дальневосточные регионы разрабатывают проект создания майнинговых центров и биржи для работы с криптовалютами. Об этом в среду в интервью телеканалу "Россия 24" сообщил заместитель председателя правительства Российской Федерации - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"У нас сегодня прорабатывается проект и биржи, на которой можно работать с криптовалютами, и создания майнинговых центров по производству биткоинов, - сказал он. - Дело в том, что ситуация с энергообеспечением Дальнего Востока достаточно пестрая, у нас есть изолированные энергосистемы, есть центры, где электроэнергии производится больше, чем необходимо. И, конечно, работать с избытком электрической энергии вполне возможно".

Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что операции с криптовалютой в России могут осуществляться в будущем на Московской бирже, но исключительно квалифицированными инвесторами.

Как ранее сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, концепция проекта закона об обороте криптовалют будет подготовлена осенью этого года. В разработке документа участвуют Банк России и Минфин.