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Токио рассчитывает, что Путин и Абэ обсудят во Владивостоке сотрудничество в Арктике

Экономика и бизнес
30 августа, 8:54 UTC+3 ПОСЕЛОК САБЕТТА округ/ 30, августа. /ТАСС

Встреча лидеров двух стран состоится на полях Восточного экономического форума

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ПОСЕЛОК САБЕТТА (Ямало-Ненецкий автономный округ), 30 августа. /ТАСС/. Токио рассчитывает, что премьер Японии Синдзо Абэ сможет обсудить с президентом России Владимиром Путиным во Владивостоке сотрудничество в освоении Арктики.

"Я уверен, что они [Путин и Абэ] обсудят широкие вопросы нашего сотрудничества, продолжат развивать наше сотрудничество, включая сотрудничество в Арктике", - заявил посол по особым поручениям по вопросам сотрудничества в Арктике МИД Японии Кейджи Идэ на встрече представителей стран-участниц Арктического совета.

Идэ отметил, что встреча двух лидеров состоится "на полях" Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке 6-7 сентября.

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