Молодцов: Минэнерго ожидает роста объемов добычи газа в РФ до 700 млрд кубометров в год

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ПОСЕЛОК САБЕТТА /Ямало-Ненецкий автономный округ/, 30 августа. /ТАСС/. Минэнерго РФ рассчитывает на рост объемов добычи газа в РФ до 700 млрд кубометров в год. "Абсолютное значение добычи [газа] будет увеличиваться, и оно превысит, как мы ожидаем, 700 млрд кубометров в год", - заявил замглавы министерства Кирилл Молодцов на международной встрече представителей стран-участниц Арктического совета.
"В настоящий момент добывается около 80% газа в Ямало-Ненецком автономном округе от всего российского газа, этот показатель также сохранится на этом же уровне в перспективе ближайших 20 лет", - добавил он.
Ранее министр энергетики РФ Александр Новак отмечал, что центр российской добычи углеводородов смещается из Ханты-Мансийского округа в Арктику, а инвестиции добывающих компаний в этот регион будут только увеличиваться.