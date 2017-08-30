Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.08:
$ 58.53
€ 70.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Молодцов: Минэнерго ожидает роста объемов добычи газа в РФ до 700 млрд кубометров в год

Экономика и бизнес
30 августа, 9:58 UTC+3 ПОСЕЛОК САБЕТТА округ/ 30, августа. /ТАСС

Замглавы министерства добавил, что около 80% газа всего российского газа добывается в ЯНАО

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПОСЕЛОК САБЕТТА /Ямало-Ненецкий автономный округ/, 30 августа. /ТАСС/. Минэнерго РФ рассчитывает на рост объемов добычи газа в РФ до 700 млрд кубометров в год. "Абсолютное значение добычи [газа] будет увеличиваться, и оно превысит, как мы ожидаем, 700 млрд кубометров в год", - заявил замглавы министерства Кирилл Молодцов на международной встрече представителей стран-участниц Арктического совета.

"В настоящий момент добывается около 80% газа в Ямало-Ненецком автономном округе от всего российского газа, этот показатель также сохранится на этом же уровне в перспективе ближайших 20 лет", - добавил он.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак отмечал, что центр российской добычи углеводородов смещается из Ханты-Мансийского округа в Арктику, а инвестиции добывающих компаний в этот регион будут только увеличиваться.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Страны
Россия
Персоны
Новак, Александр Валентинович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Самшитовый лес, пострадавший от самшитовой огневки
Самшит в огневке: можно ли предотвратить катастрофу в реликтовых кавказских лесах
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды. Седов. Покорение Арктики
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер самый известный пострадавший от бомбардировки Нагасаки
2
"Дети вместо цветов": почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
3
Студенты московского вуза помогли таежной отшельнице Агафье Лыковой подготовиться к зиме
4
Ирландские ученые установили связь между микрофлорой кишечника и мозговой деятельностью
5
"Звоночки" звенели: что привело к проблемам банка "Открытие"
6
Скрипач Дмитрий Коган скончался на 39-м году жизни
7
Инвестиции в проекты на Ямале до 2025 года превышают $100 млрд
Темы дня
Новости партнеров
Реклама