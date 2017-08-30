Инвестиции в проекты на Ямале до 2025 года превышают $100 млрд

ТАСС, 30 августа. Объем вложений в инвестиционные проекты на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) до 2025 года превышают 100 млрд долларов. Об этом сообщил в среду губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин.

"Ямал дает тепло и свет не только россиянам, но и обеспечивает поставку природного газа в десятки государств. Наши инвестиционные проекты входят в число самых перспективных в мире. Объем вложений в них до 2025 года превышает 100 млрд долларов", - сказал Кобылкин на международной встрече представителей стран-участниц Арктического совета, которая проходит в поселке Сабетта на берегу Карского моря.

По словам губернатора, на Ямале работают более 60 энергетических компаний, крупнейшие из них: "Газпром", "Роснефть", "Лукойл", "НОВАТЭК", "Газпром нефть", "Транснефть", французская Total, китайская CNPC, Фонд "Шелковый путь".

"Японские партнеры выразили намерение участвовать в проектах, и этот список открыт. Новой силой для Арктики стали крупные промышленные объекты на Ямале: введен в эксплуатацию нефтеналивной терминал "Ворота Арктики", запущены магистральные нефтегазопроводы "Заполярье-Пурпе", "Бованенково-Ухта2", наполняющий "Северный поток", - уточнил он.

Ямал станет хабом СМП

Кобылкин подчеркнул, что Ямало-Ненецкий автономный округ становится новым логистическим хабом Северного морского пути (СМП). "Основой является транспортный проект "Энергия Арктики" - это строительство железнодорожной магистрали Северный широтный ход (СШХ), участка "Бованенково - Сабетта" и развитие международного морского порта Сабетта. Созданный транспортный коридор даст возможность вывоза грузов с новых, пока труднодоступных месторождений, откроет СМП для продукции различных российских предприятий. Выиграют как экспортеры, так и импортеры", - уточнил Кобылкин.

Планируется, что после ввода заводов по сжижению природного газа "Ямал СПГ" в поселке Сабетта и "Арктик СПГ 2" на полуострове Гыдан объем производства СПГ в округе достигнет 80 млн тонн в год. "В этой связи договоренность глав государств России и Китая о развитии проекта "Один пояс, один путь" совместно с СМП представит совершенно новые горизонты для многих стран мира", - отметил глава Ямала.

"Арктику называют климатической "кухней планеты". Со своей стороны подтверждаю, что Ямал открыт для созидательного диалога и сделает все, чтобы сохранить Арктику для всего мира. У нас накоплен большой опыт бережного природопользования, есть история, технологии, практика, ответственные люди и результат. Мы можем делиться своими наработками, но готовы учиться", - подчеркнул Кобылкин.

Крупные инвестпроекты

"Ямал СПГ" реализует проект строительства завода по производству сжиженного природного газа мощностью 16,5 млн т в год на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Первую очередь завод планируется запустить в декабре 2017 года, законтрактован практически весь объем - 96% будущего объема СПГ.

Ранее глава "Ямал СПГ" Евгений Кот заявлял, что основным потребителем СПГ, произведенным на заводе, являются страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) - на них приходится 86% от всех заключенных контрактов.

Закончено строительство морского порта Сабетта на берегу Карского моря. За первый квартал 2017 года оформлено 17 международных заходов судов по СМП. 28 марта в морской порт Сабетта впервые в мире прибыл танкер-газовоз ледового класса Christophe de Margerie, заправленный тестовым объемом СПГ, это первый из 15 танкеров-газовозов для проекта "Ямал СПГ".

СШХ предполагает создание новой железной дороги длиной в 700 км, транспортный коридор соединит Северную и Свердловскую железные дороги, даст возможность вывоза грузов с новых месторождений северных районов полуострова Ямал.

В 2016 году было заключено соглашение с компанией РЖД о реализации проекта, округ взял на себя софинансирование сложнейших мостовых сооружений, включая мост через реку Обь. В марте текущего года еще одним партнером РЖД стал "Газпром", который построит 112 км дороги. Стоимость проекта составит 240 млрд рублей, сообщал ранее Кобылкин.

Логическим продолжением СШХ является создание железнодорожного коридора "Бованенково - Сабетта" - это еще 170 км. Железная дорога с выходом к Сабетте значительно повысит загрузку нового морского порта России, обеспечит отправку экспортной продукции российских предприятий на новые рынки Европы и стран АТР. В настоящее время совместно с частным инвестором на условиях ГЧП разрабатывается проектная документация железнодорожного участка.

Запасы Ямала

Доля Ямало-Ненецкого автономного округа в доказанных российских запасах природного газа составляет более 70%, нефти и конденсата - 18%. Текущие разведанные запасы на Ямале составляют 44,5 трлн кубометров газа, почти 5 млрд тонн нефти и около 2 млрд тонн конденсата.

На территории округа расположено 236 месторождений нефти и газа, общие доказанные запасы углеводородного сырья - 44,5 трлн кубометров газа и почти 5 млрд тонн нефти.