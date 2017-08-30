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Головной ледокол "Арктика" могут принять в эксплуатацию в мае 2019 года

Экономика и бизнес
30 августа, 10:03 дата обновления: 30 августа, 10:12 UTC+3

Второй ледокол планируют принять в эксплуатацию в ноябре 2020 года, а третий - в ноябре 2021-го, сообщил гендиректор ФГУП "Атомфлот" Вячеслав Рукша

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Генеральный директор ФГУП "Атомфлот" Вячеслав Рукш

Генеральный директор ФГУП "Атомфлот" Вячеслав Рукш

© Лев Федосеев/ТАСС

ПОСЕЛОК САБЕТТА (Ямало-Ненецкий автономный округ), 30 августа. /ТАСС/. Головной ледокол "Арктика" проекта 22220 могут принять в эксплуатацию в мае 2019 года. Об этом сообщил гендиректор ФГУП "Атомфлот" Вячеслав Рукша на встрече представителей стран-участниц Арктического совета.

"Мы в обновленные сроки по постановлению правительства в мае 2019 года примем в эксплуатацию [головной] ледокол ["Арктика"], второй ледокол - в ноябре 2020 года и третий - в ноябре 2021 года", - заявил гендиректор ФГУП "Атомфлот".

"К концу этого года будет завершен технический проект [ледокола "Лидер"], проведены его ледовые испытания", - добавил он. По словам Рукши, ледокол будет способен передвигаться во льдах со скоростью 12-14 узлов.

По его словам, к 2029-2030 году нужно будет построить еще 2-3 ледокола "Лидер". "Важнейший вопрос касается правительственного уровня - если мы действительно собираемся двигаться, серьезно двигаться на рынок сжиженного газа, требуется еще строительство двух-трех ледоколов "Лидер" в районе 2029-2030 года", - сказал он.

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