Судебный спор с "Роснефтью" не повлиял на операционные результаты активов "Системы"

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Судебный спор с "Роснефтью" не повлиял на операционные результаты активов АФК "Система", заявил президент АФК Михаил Шамолин, слова которого приводятся в сообщении компании.

"Судебный спор не повлиял на операционные результаты наших портфельных компаний, которые, как и прежде, сконцентрированы на выполнении своих стратегических задач, что подтверждается сильными результатами корпорации за второй квартал 2017 года", - сказал он.

"АФК "Система" придерживается политики полной прозрачности относительно судебного процесса и сделает все возможное для обеспечения справедливого решения суда и минимизации любых негативных последствий иска для корпорации, ее инвесторов и всех заинтересованных сторон", - добавил Шамолин.

По словам Шамолина, консолидированная выручка российских компаний АФК в отчетном периоде выросла на 1%, а скорректированная OIBDA - на 9%. Это произошло благодаря сильным результатам крупнейшего актива "Системы" - оператора МТС, а также активов вне телекоммуникационного сектора.

Согласно данным компании, консолидированная выручка АФК "Система" во втором квартале 2017 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,6% и составила 167,4 млрд рублей. По итогам первого полугодия текущего года показатель консолидированной выручки также показал снижение на 0,6% и составил 330,8 млрд рублей.

Скорректированный чистый убыток в доле АФК во втором квартале вырос почти в 8 раз - до 799 млн руб. против 103 млн рублей годом ранее.

В "Системе" объяснили негативную динамику неденежными убытками от курсовых разниц на уровне корпоративного центра и Segezha Group в результате переоценки обязательств, номинированных в иностранной валюте. В то же время эти убытки были частично компенсированы ростом прибыли МТС и возвращением к прибыльности "Медси" и МТС Банка.

По итогам первого полугодия скорректированная чистая прибыль в доле АФК составила 992 млн рублей, снизившись более чем вдвое по сравнению с уровнем первой половины 2016 года (2,1 млрд рублей).

Скорректированный показатель OIBDA "Системы" в отчетном периоде увеличился на 8,1% в годовом исчислении, до 48,6 млрд руб., положительная динамика была обусловлена ростом OIBDA МТС, переоценкой биологических активов агрохолдинга "Степь" и снижением расходов на создание резервов МТС Банка. Рентабельность скорректированной OIBDA составила 29% (годом ранее - 26,7%).

Скорректированная OIBDA "Системы" по итогам полугодия выросла на 6% и достигла 93,3 млрд рублей.