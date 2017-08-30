Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.08:
$ 58.53
€ 70.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Судебный спор с "Роснефтью" не повлиял на операционные результаты активов "Системы"

Экономика и бизнес
30 августа, 10:29 дата обновления: 30 августа, 10:33 UTC+3

Президент АФК Михаил Шамолин отметил, что компания "сделает все возможное для минимизации любых негативных последствий иска для корпорации, ее инвесторов и всех заинтересованных сторон"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Судебный спор с "Роснефтью" не повлиял на операционные результаты активов АФК "Система", заявил президент АФК Михаил Шамолин, слова которого приводятся в сообщении компании.

"Судебный спор не повлиял на операционные результаты наших портфельных компаний, которые, как и прежде, сконцентрированы на выполнении своих стратегических задач, что подтверждается сильными результатами корпорации за второй квартал 2017 года", - сказал он.

Смотрите также

"Роснефть" против АФК "Система": в чем суть многомиллиардного спора

"АФК "Система" придерживается политики полной прозрачности относительно судебного процесса и сделает все возможное для обеспечения справедливого решения суда и минимизации любых негативных последствий иска для корпорации, ее инвесторов и всех заинтересованных сторон", - добавил Шамолин.

По словам Шамолина, консолидированная выручка российских компаний АФК в отчетном периоде выросла на 1%, а скорректированная OIBDA - на 9%. Это произошло благодаря сильным результатам крупнейшего актива "Системы" - оператора МТС, а также активов вне телекоммуникационного сектора.

Согласно данным компании, консолидированная выручка АФК "Система" во втором квартале 2017 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,6% и составила 167,4 млрд рублей. По итогам первого полугодия текущего года показатель консолидированной выручки также показал снижение на 0,6% и составил 330,8 млрд рублей.

Скорректированный чистый убыток в доле АФК во втором квартале вырос почти в 8 раз - до 799 млн руб. против 103 млн рублей годом ранее.

В "Системе" объяснили негативную динамику неденежными убытками от курсовых разниц на уровне корпоративного центра и Segezha Group в результате переоценки обязательств, номинированных в иностранной валюте. В то же время эти убытки были частично компенсированы ростом прибыли МТС и возвращением к прибыльности "Медси" и МТС Банка.

Смотрите также

Решения по рекордным выплатам, принятые арбитражными судами РФ. Досье

"Система" не ожидает требований о досрочном погашении кредитов из-за техдефолта

Эксперты: АФК "Система" может расплатиться по иску "Роснефти" без продажи МТС

По итогам первого полугодия скорректированная чистая прибыль в доле АФК составила 992 млн рублей, снизившись более чем вдвое по сравнению с уровнем первой половины 2016 года (2,1 млрд рублей).

Скорректированный показатель OIBDA "Системы" в отчетном периоде увеличился на 8,1% в годовом исчислении, до 48,6 млрд руб., положительная динамика была обусловлена ростом OIBDA МТС, переоценкой биологических активов агрохолдинга "Степь" и снижением расходов на создание резервов МТС Банка. Рентабельность скорректированной OIBDA составила 29% (годом ранее - 26,7%).

Скорректированная OIBDA "Системы" по итогам полугодия выросла на 6% и достигла 93,3 млрд рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Иск "Роснефти" к АФК "Система"
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Самшитовый лес, пострадавший от самшитовой огневки
Самшит в огневке: можно ли предотвратить катастрофу в реликтовых кавказских лесах
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды. Седов. Покорение Арктики
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер самый известный пострадавший от бомбардировки Нагасаки
2
"Дети вместо цветов": почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
3
Студенты московского вуза помогли таежной отшельнице Агафье Лыковой подготовиться к зиме
4
Ирландские ученые установили связь между микрофлорой кишечника и мозговой деятельностью
5
"Звоночки" звенели: что привело к проблемам банка "Открытие"
6
Скрипач Дмитрий Коган скончался на 39-м году жизни
7
Инвестиции в проекты на Ямале до 2025 года превышают $100 млрд
Темы дня
Новости партнеров
Реклама