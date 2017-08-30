Moody's прогнозирует рост ВВП России в 2017 и 2018 годах на 1,5%

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service прогнозирует рост ВВП России в 2017 и 2018 годах на уровне 1,5%. Об этом говорится в аналитическом обзоре Moody's Investors Service
Кроме того, эксперты агентства прогнозируют годовую инфляцию в РФ на конец 2017 года на уровне 3,8%, а затем на уровне 4% в 2018 году. При этом Moody's ожидает смягчения монетарной политики ЦБ РФ в 2017 и 2018 гг.
"Снижение уровня инфляции в Бразилии, Индии, России и ЮАР позволило монетарной политике в этих странах стать более поддерживающей", - говорится в обзоре Moody's.