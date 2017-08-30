В Польше заявили, что отношения РФ и ФРГ в газовой сфере противоречат интересам страны

ВАРШАВА, 30 августа. /ТАСС/. Российско-немецкое сотрудничество в энергетической отрасли противоречит интересам Польши, поэтому республика ищет пути развития других источников поставок газа. Об этом заявил в опубликованном в среду интервью изданию Gazeta Polska представитель правительства республики по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

По его словам, взаимодействие РФ и ФРГ "направлено на укрепление доминирования российского "Газпрома", являющегося, по утверждению Наимского, "инструментом российской политики в центральноевропейском регионе". "Для нас это стратегическая конкуренция, с которой мы должны справиться, открывая независимые от решений в Москве и Берлине пути поставок природного газа", - указал он, назвав среди таких инициатив развитие терминала сжиженного природного газа в Свиноуйсьце, создание газопровода "Балтик пайп" для соединения республики с норвежским шельфом через Данию, а также строительство газовых интерконнекторов с разными странами региона.

Как подчеркнул Наимский, геополитическая ситуация Польши не меняется на протяжении многих поколений. "Мы находимся между Россией и Германией. Интересы польского государства часто не совпадают с интересами наших соседей. И если доходит до ситуации, когда наши соседи договариваются против польских интересов, мы имеем дело с разделом Польши или пактом Молотова-Риббентропа", - сказал он.

"В этом смысле ситуация не изменится, так как ни российское государство, ни российский народ не намерены исчезать, а немецкое государство, несмотря на два поражения в мировых войнах, не исчезает, а наоборот является самым сильным в Европе. В этой ситуации мы должны очень четко понимать наши национальные интересы и условия, необходимые для развития польского государства и национальной безопасности", - добавил Наимский.

Действительность и планы

Польша потребляет в год 15 млрд кубометров газа. Треть этого объема она добывает самостоятельно на своей территории, а остальное получает за счет импорта. Главный поставщик газа в Польшу - российский "Газпром", на основании долгосрочного контракта с которым страна может ежегодно приобретать 10,2 млрд кубометров газа. В прошлом году республика воспользовалась услугами альтернативных поставщиков и закупила в РФ только 8 млрд кубометров голубого топлива, покрыв остальные потребности на немецкой бирже.

Власти республики заявили, что страна стремится найти замену поставкам газа из России в течение пяти лет - до 2022 года, когда завершается срок действия долгосрочного договора с "Газпромом" на поставки в республику российского газа.

Газопорт в Свиноуйсьце позволяет Польше приобретать СПГ в любой точке мира и получать его морским путем. Мощность терминала - 5 млрд кубометров, при этом существует возможность расширения мощностей до 7,5 млрд кубометров. Эксплуатация терминала началась в конце 2015 года. Пока на постоянной основе республика в небольших объемах приобретает СПГ из Катара и на основе спотовых соглашений у США.

Baltic Pipe - проект газопровода, который должен связать месторождения на норвежском шельфе в Северном море с Польшей через Данию. Проект предусматривает три этапа: соединение норвежских и датских систем передачи газа, расширение инфраструктуры Дании, а также строительство непосредственно трубы Baltic Pipe, которая соединит Польшу и Данию по дну Балтийского моря. Планируемая мощность газопровода - 10 млрд кубометров.