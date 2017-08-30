Россия и Катар подтвердили координацию в сфере нефтедобычи

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ДОХА, 30 августа. /ТАСС/. Россия и Катар заинтересованы в координации усилий по взаимодействию в сфере энергетики и нефтедобычи. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Катара Мухаммедом бен Абделем Рахманом Аль Тани.
"Мы подтвердили обоюдную заинтересованность в продолжении нашей координации в сфере энергетики, в сфере нефтедобычи и в рамках форума экспортеров газа, - отметил он. - Отмечается растущий интерес к взаимному увеличению в сфере капиталовложений между Российским фондом прямых инвестиций и Катарским инвестиционным агентством".