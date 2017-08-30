Выплаты вкладчикам КБ "Русский инвестиционный альянс" составят около 1,9 млрд рублей

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Выплаты страхового возмещения вкладчикам московского коммерческого банка "Русский инвестиционный альянс" (РИАБанк), у которого ЦБ РФ 17 августа 2017 года отозвал лицензию, составят около 1,9 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

За выплатами могут обратиться порядка 2,2 тысячи вкладчиков, в том числе около 30 вкладчиков, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности на сумму около 1,6 млн рублей.

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр требований кредиторов и иных необходимых документов, а также выплата возмещения будут осуществляться с 31 августа 2017 года по 31 августа 2018 года через Сбербанк, действующий от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента.

Банк России отозвал лицензию у РИАБанка за утрату капитала. Кроме того, кредитная организация была вовлечена в осуществление сомнительных операций, связанных с обналичиваем и выводом денежных средств за рубеж.

Согласно данным отчетности, банк занимал по величине активов на 1 августа 2017 года 334-е место в банковской системе РФ.