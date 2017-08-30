Украина вышла из совместного предприятия по производству топлива для АЭС

КИЕВ, 30 августа. /ТАСС/. Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины продал свою долю в размере 33,33% в компании "Совместное украинско-казахстанско-российское предприятие по производству ядерного топлива" (УкрТВС) за 47,8 млн гривен (около $1,88 млн по текущему курсу). Аукцион состоялся в среду и транслировался на сайте ФГИ.

"Объявляется продажа лота номер один по цене 47 779 900 гривен участнику номер два", - заявил лицитатор по итогам торгов. Победителем оказалась компания "Вайс трейд", которая предложила наивысшую цену за госпакет акций. Всего в аукционе принимало участие шесть компаний, стартовая цена акций составляла 921 тыс. гривен ($36,2 тыс.). Таким образом, конечная цена превысила стартовую почти в 52 раза.

Представители ФГИ заявили, что довольны результатами аукциона. "Мы довольны проведенным аукционом, а именно тем, что была показана такая высокая конкуренция", - заявили в пресс-службе фонда.

Компания УкрТВС была создана в 2001 году, его участниками в равных долях выступили ФГИ, российская компания "ТВЭЛ" и казахстанская "Казатомпром". Планировалось, что предприятие будет осуществлять поставки ядерного топлива для АЭС Украины и развивать производственно-технические и технологические связи между Украиной, Россией и Казахстаном. Между тем, наладить производство кассет не удалось.

Украина в настоящее время закупает ядерное топливо напрямую у "ТВЭЛ", а также у шведского подразделения компании Westinghouse.