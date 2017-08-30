Медведев: у РФ достаточно ресурсов, чтобы противостоять негативным внешним факторам

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ГОРКИ, 30 августа. /ТАСС/. По внешним факторам ситуация лучше не стала, но у РФ достаточно ресурсов и сил, чтобы им противостоять. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании о прогнозе социально-экономического развития и основных направлениях налоговой и таможенно-тарифной политики на 2018-2020 годы.
"По факторам неопределенности ситуация лучше не стала, и нам приходится ориентироваться прежде всего на собственные возможности", - констатировал глава кабинета министров. "У России достаточно ресурсов, а самое главное - много инициативных людей для того, чтобы создать достойную альтернативу импорту по целому ряду направлений", - подчеркнул председатель правительства.