Медведев призвал обратить особое внимание на укрепление позитивных тенденций в экономике

ГОРКИ, 30 августа. /ТАСС/. Позитивные тенденции, наблюдающиеся в экономике РФ, необходимо поддержать и укрепить. Об этом заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на совещании по основным направлениям социально-экономического развития и таможенно-тарифной политики РФ до 2020 года.

"Позитивные тенденции в экономике нужно поддержать и укрепить, важны различные нюансы и условия, с которыми нам придется иметь дело в ближайшие три года. От этого зависит не только устойчивость бюджетной системы, но и благополучие миллионов жителей нашей страны", - сказал Медведев.

По словам премьер-министра, несмотря на внешнее давление и санкции, жесткие ограничения по капиталам и технологической составляющей, российская экономика адаптировалась к новым реалиям и перешла к росту. В частности, восстанавливается объем инвестиций в основной капитал, растет грузооборот и экспорт, а инфляция при этом остается на достаточно низком уровне.

Глава правительства напомнил, что за основу социально-экономического развития РФ до конца 2020 года принимается базовый сценарий. Основные параметры этого сценария утверждены, исходя из очень осторожных оценок по всем ключевым факторам, которые способны повлиять на бюджет, отметил он. "Мы такую тактику использовали в последние годы, во всяком случае в предыдущий период она себя оправдывала, но есть, конечно, несколько иные подходы к этому процессу", - сказал премьер.

Говоря о подготовке федерального бюджета на предстоящие три года, Медведев отметил, что основная предварительная работа по его формированию завершена. "Мы ключевые параметры бюджета с вами посмотрели, провели отраслевые совещания по расходам, определили, какие деньги пойдут на социальные нужды, установили, какие ресурсы мы можем потратить на развитие промышленности и сельского хозяйства, региональные экономики и целый других важных направлений", - отметил Медведев.