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Семья Гуцериевых стала богатейшей в России по версии Forbes

Экономика и бизнес
30 августа, 14:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС

Совокупное состояние десяти богатейших семей за последний год увеличилось до $27 млрд

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Основатель группы "Сафмар" Михаил Гуцериев

Основатель группы "Сафмар" Михаил Гуцериев

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Клан Гуцериевых занял первое место в рейтинге богатейших династий России. Рейтинг опубликован в среду на сайте Forbes.

"В группе "Сафмар" семьи Гуцериевых, которая занимает первое место в списке с совокупным состоянием $9,91 млрд, появилось два новых партнера: сын основателя группы Михаила Гуцериева Саид (его состояние оценивается в $770 млн) и племянник Билан Ужахов ($40 млн)", - говорится в сообщении.

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По данным Forbes, последние три года наблюдается тенденция, когда владельцы крупного бизнеса начали делиться активами с родственниками. В новом списке в семи из десяти семей часть богатства приходится на детей или племянников.

Семья Ротенбергов занимает вторую строчку рейтинга."Своим состоянием семья обязана подрядам "Газпрома" и другим госзаказам, в частности, на строительство Керченского моста", - уточняется в сообщении. На данный момент состояние семьи $4,2 млрд.

На третьем месте расположились братья Ананьевы с состоянием $2,215 млрд. Согласно данным Forbes, в их холдинг "Промсвязькапитал" входят Промсвязьбанк (50,03% акций), банк "Возрождение" (50,003% акций) и кипрская инвесткомпания P. S. Capital.

В рейтинг также вошли семьи Шаймиевых, Магомедовых, Рахимкуловых, Бажаевых, Саркисовых, Шамаловых, Зубицких.

Совокупное состояние десяти богатейших семей за последний год увеличилось на $2 млрд - до $27 млрд.

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