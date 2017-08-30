Nordgold сделала предложение по выкупу оставшихся у миноритариев акций

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Золотодобывающая компания Nordgold сделала миноритариям второе предложение о выкупе акций. Об этом говорится в сообщении компании. Основным акционером Nordgold является Алексей Мордашов с долей в 98,37%.

"Согласно решению совета директоров, предложение о выкупе акций действует в отношении 5 565 988 обыкновенных бумаг по цене в $3,45 за штуку", - уточняется в сообщении.

Уставной капитал Nordgold состоит из 341 млн 632 тыс. 764 обыкновенных акций. Таким образом, второе предложение предусматривает выкуп всех акций миноритариев (1,63%).

Компания приняла решение провести делистинг GDR и прекратить их обращение на Лондонской фондовой бирже (LSE) в феврале этого года. Уход с биржи менеджмент Nordgold объяснил тем, что рыночная капитализация не отражала фактическую стоимость компании.

Делистинг предусматривал выкуп GDR у миноритариев по 3,45 доллара за ценную бумагу, оферта действовала до 16 марта. Миноритариям было предоставлено право остаться акционерами Nordgold после делистинга с возможностью в дальнейшем предъявить акции для выкупа по указанной цене. Предъявить бумаги для выкупа можно после объявления финансовых результатов компании по МСФО за первое полугодие 2017 г. или первое полугодие 2018 г., а также после объявления финансовых результатов за 2017 и 2018 гг.

Выкуп акций после первого полугодия 2017 г. требует одобрения акционеров. Собрание акционеров по данному вопросу состоится 18 сентября. Последний срок принятия предложений по выкупу акций - 28 сентября, а результаты выкупа будут объявлены 29 сентября, уточняется в сообщении Nordgold.

О компании

Nordgold владеет девятью действующими рудниками (пятью в России, двумя в Буркина-Фасо, по одному в Гвинее и Казахстане). Компания также располагает двумя проектами на стадии строительства и проектирования (Bouly в Буркина-Фасо и "Гросс" в России), четырьмя проектами с локализованными ресурсами, а также широким портфелем геологоразведочных проектов и лицензий в Буркина-Фасо, России, Французской Гвиане и Канаде. В 2016 г. компания выпустила 868,8 тыс. тройских унций золота. Прогнозный диапазон добычи на 2017 год - 900-950 тыс. унций драгметалла.