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"Лукойл" одобряет решение ЦБ о поддержке "Открытия"

Экономика и бизнес
30 августа, 15:05 UTC+3 МОСКВА 30, августа. /ТАСС

Компания планирует продолжить сотрудничество с финансовой организацией

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. "Лукойл" выражает признательность Банку России, который принял решение о поддержке финансовой устойчивости банка "Открытие" и одобряет действия менеджмента "Открытия" по стабилизации ситуации, говорится в сообщении нефтяной компании.

"Лукойл" является одним из крупнейших клиентов банка "Открытие" и планирует продолжить сотрудничество", - отмечается в сообщении.

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При этом президент "Лукойла" Вагит Алекперов сказал: "Уверен, что содействие со стороны Банка России позволит банку "Открытие" стабильно работать. При этой поддержке "Лукойл" не видит рисков как для компании в целом, так и для наших работников, которые являются держателями зарплатных карт банка "Открытие".

Ранее сообщалось, что Банк России 29 августа объявил о реализации мер по повышению финансовой устойчивости банка "ФК Открытие". ЦБ войдет в капитал банка в качестве основного инвестора и будет оказывать ему финансовую поддержку за счет созданного этим летом Фонда консолидации банковского сектора. С 30 августа в "ФК Открытие" начинает работу временная администрация, которая состоит из сотрудников ЦБ и управляющей компании фонда.

По данным ЦБ, отток средств юридических лиц из банка "Открытие" с 3 июля по 24 августа составил 389 млрд рублей, физических лиц - 139 млрд рублей.

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