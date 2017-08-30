Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 58.73
€ 70.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Японии назвали ВЭФ важной площадкой для диалога правительств и бизнеса

Экономика и бизнес
30 августа, 15:42 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Кирилл Агафонов

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 30 августа. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Восточный экономический форум (ВЭФ), который проходит ежегодно во Владивостоке, уже стал важной площадкой для налаживания диалога между правительствами и бизнесом Японии и России. Такую точку зрения высказал в интервью ТАСС министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, отвечающий также за развитие двусторонних экономических отношений.

"Для расширения сотрудничества Японии и России в экономической сфере необходим диалог между правительствами и компаниями двух стран, и ВЭФ уже стал важной площадкой, которая предоставляет такую возможность", - сказал он, выразив надежду на то, что и в будущем форум будет играть такую роль.

Говоря о своих планах относительно участия в мероприятии, Сэко отметил, что намерен посетить ВЭФ, "однако конкретный график пока согласовывается". Несмотря на это, министр отметил, что он "хотел бы провести дискуссии с соответствующими министрами с российской стороны в отношении дальнейшего продвижения плана сотрудничества из восьми пунктов", который еще в мае прошлого года предложил премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Одним из постоянных собеседников Сэко уже стал министр экономического развития РФ Максим Орешкин, который в марте этого года был назначен спецпредставителем президента РФ по торгово-экономическому сотрудничеству с Японией.

Основой для экономического сотрудничества между Японией и РФ сейчас является план из восьми пунктов, который японский премьер предложил президенту РФ Владимиру Путину 6 мая прошлого года на встрече в Сочи. Документ подразумевает укрепление отношений двух стран в области энергетики, малого и среднего бизнеса, индустриализации Дальнего Востока, расширения экспортной базы. В него входит и предложение укреплять взаимодействие в сфере передовых технологий, включая атомную энергетику, и в области гуманитарных обменов.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ВЭФ-2017
Страны
Япония Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Британский стандарт: чему отечественные вузы могут поучиться у английских коллег
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Джабраилову вызывали скорую в отдел полиции
2
СБУ сообщила, что журналистку Первого канала депортируют в Россию
3
Студенты московского вуза помогли таежной отшельнице Агафье Лыковой подготовиться к зиме
4
Семья Гуцериевых стала богатейшей в России по версии Forbes
5
ЦБ отозвал лицензию у страховой компании "Московия"
6
Мосгорсуд оставил Улюкаева под домашним арестом на полгода
7
Полковника Захарченко подозревают еще в одном эпизоде взятки
Темы дня
Новости партнеров
Реклама