В Японии назвали ВЭФ важной площадкой для диалога правительств и бизнеса

ТОКИО, 30 августа. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Восточный экономический форум (ВЭФ), который проходит ежегодно во Владивостоке, уже стал важной площадкой для налаживания диалога между правительствами и бизнесом Японии и России. Такую точку зрения высказал в интервью ТАСС министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, отвечающий также за развитие двусторонних экономических отношений.

"Для расширения сотрудничества Японии и России в экономической сфере необходим диалог между правительствами и компаниями двух стран, и ВЭФ уже стал важной площадкой, которая предоставляет такую возможность", - сказал он, выразив надежду на то, что и в будущем форум будет играть такую роль.

Говоря о своих планах относительно участия в мероприятии, Сэко отметил, что намерен посетить ВЭФ, "однако конкретный график пока согласовывается". Несмотря на это, министр отметил, что он "хотел бы провести дискуссии с соответствующими министрами с российской стороны в отношении дальнейшего продвижения плана сотрудничества из восьми пунктов", который еще в мае прошлого года предложил премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Одним из постоянных собеседников Сэко уже стал министр экономического развития РФ Максим Орешкин, который в марте этого года был назначен спецпредставителем президента РФ по торгово-экономическому сотрудничеству с Японией.

Основой для экономического сотрудничества между Японией и РФ сейчас является план из восьми пунктов, который японский премьер предложил президенту РФ Владимиру Путину 6 мая прошлого года на встрече в Сочи. Документ подразумевает укрепление отношений двух стран в области энергетики, малого и среднего бизнеса, индустриализации Дальнего Востока, расширения экспортной базы. В него входит и предложение укреплять взаимодействие в сфере передовых технологий, включая атомную энергетику, и в области гуманитарных обменов.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.