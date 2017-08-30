Под Липецком построят завод по переработке биоотходов за 1 млрд рублей

ТАСС, 30 августа. Компания "Русские протеины" построит завод переработки биологических отходов животноводства с инвестициями 1 млрд рублей до конца 2018 года в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Данков" Липецкой области. Об этом сообщил ТАСС начальник отдела инвестиций администрации Данковского района, где создана ОЭЗ, Валерий Горских.

"Компания "Русские протеины" намерена построить завод переработки биологических отходов животноводства в муку и жиры до конца 2018 года. Она начала строить его в ОЭЗ "Данков" в середине августа, к настоящему времени выполнила нулевой цикл и начинает фундаментные работы", - сказал Горских. По его словам, инвестиции в проект составят около 1 млрд рублей, на заводе будет создано 80 рабочих мест.

Ранее в беседе с корреспондентом ТАСС генеральный директор "Русские протеины" Жилвинас Корзун отметил, что компания строит свой второй завод, первый был запущен в Белгородской области в 2007 году, его мощности позволяют перерабатывать до 300 тонн биологических отходов животноводства в сутки. "Новый завод выйдет на проектную мощность до 500 тонн в сутки в середине 2019 года, а на старте заявлена переработка до 180-220 тонн отходов в сутки", - сказал он.

По словам гендиректора, завод имеет значение для экологической безопасности региона. "Будут перерабатываться биологические отходы животноводства, птицы, говядины, свинины, которые сейчас где-то закапываются, сжигаются, просто выбрасываются, потому что в Липецкой области нет такого завода по производству кормовой муки и жира для комбикормов продуктивных животных, то есть свиней, коров, а также непродуктивных, то есть собак и кошек", - сказал Корзун.

Особая экономическая зона "Данков"

Особая экономическая зона промышленного типа регионального уровня "Данков" создана в Данковском районе Липецкой области в 2008 году на площади 355 га для выполнения задач по импортозамещению и поддержке производства отечественной продукции. В нее входят семь предприятий с заявленным объемом инвестиций в более 20 млрд рублей и созданием 700 рабочих мест.

Основным резидентом является китайская компания "Ангел Ист Рус" с инвестициями 5,7 млрд рублей в завод сухих дрожжей, открытие которого запланировано на 10 октября. Также в числе резидентов "Данковская сахарная компания" и компания "АЛЬФА-Экоплит" по производству плит из соломы, заявившие вложения по 1,2 млрд рублей, предприятие "Истагро Дон" с планом построить завод по переработке топинамбура за 1,2 млрд рублей.