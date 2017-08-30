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Глава Минторгпрома Индии встретится с российским коллегой на полях ВЭФ

Экономика и бизнес
30 августа, 16:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Министр торговли и промышленности Индии Нирмала Ситхараман встретится со своим российским коллегой Денисом Мантуровым на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет 6-7 сентября во Владивостоке. Об этом говорится в сообщении посольства республики в Москве, которое поступило в среду в ТАСС.

Министра будет сопровождать бизнес-делегация во главе с президентом Федерации торгово-промышленных палат Индии. В ее составе также представители агентства Invest India, отметили в дипмиссии.

"Визит министра торговли и промышленности отражает важность, которую Индия придает возможностям, появляющимся на Дальнем Востоке, и своему стратегическому партнерству с Россией", - подчеркнули в посольстве.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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