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Дефляция в России за неделю впервые за десятилетие составила 0,2%

Экономика и бизнес
30 августа, 16:26 UTC+3 МОСКВА 30, августа. /ТАСС

По данным Росстата, с начала года рост потребительских цен составил 1,9%, с начала августа цены упали на 0,4%

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© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Недельная дефляция в России в период с 22 по 28 августа 2017 года впервые за десятилетие составила 0,2%. С начала года рост потребительских цен составил 1,9%, а с начала августа цены снизились на 0,4%, говорится в материалах Росстата.

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Для сравнения, в целом за август 2016 года инфляция сложилась на нулевом уровне, а с начала 2016 года составляла 3,9%. При этом в сопоставимом периоде прошлого года (с 23 по 29 августа 2016 года) статистическое ведомство зафиксировало нулевую инфляцию. В годовом выражении инфляция на 28 августа снизилась до уровня 3,5%.

За прошедшую неделю снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 3%, в том числе на картофель - 7,3%, белокочанную капусту, лук, морковь и помидоры - 4,7-6,8%. Вместе с тем огурцы подорожали на 0,4%.

Сахар-песок стал дешевле на 1,5%, баранина, мороженая рыба, куриные яйца, гречневая крупа - на 0,2-0,7%. Одновременно цены на сливочное масло и стерилизованное молоко увеличились на 0,2%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо не изменились.

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