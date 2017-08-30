УК "Лидер" может построить в Москве участок хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Власти Москвы ведут переговоры с "Новой концессионной компанией" (дочерняя структура управляющей компании "Лидер") о строительстве участка Северо-Восточной хорды (СВХ) от Ярославского до Дмитровского шоссе, сообщил в среду журналистам первый замруководителя департамента строительства Москвы Петр Аксенов.

"Да, ведутся такие переговоры на строительство участка от Дмитровского до Ярославского шоссе. Это тот же инвестор, который подписал концессионное соглашение на строительство [северного] дублера [Кутузовского проспекта]", - отметил он.

Ранее сообщалось, что подрядчиком строительства северного дублера Кутузовского проспекта является ОАО "Новая концессионная компания", дочерняя структура управляющей компании "Лидер".

По словам Аксенова, говорить о сроках начала строительства и стоимости проекта пока преждевременно. "Это компетенция департамента экономической политики... Мы будем отвечать за строительство. Когда будет проект, заключение экспертизы, я с вами поделюсь, сколько будет стоить этот участок", - сказал он журналистам.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что участок Северо-Восточной хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе начнут строить в 2018 году.

Северо-Восточная хорда

В 2011 году власти Москвы приняли решение отказаться от строительства четвертого транспортного кольца (ЧТК) и построить вместо этого три хорды - Северо-Западную, Северо-Восточную и Южную. Северо-Восточная хорда соединит по периферии юго-восток и север Москвы, самые густонаселенные районы. Ее начали строить как продолжение единственного уже возведенного участка четвертого транспортного кольца. Длина хорды - 29 км.

Трасса соединит крупные автомобильные магистрали северо-восточной части Москвы: Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое шоссе. Хорда пройдет от платной дороги Москва - Санкт-Петербург с западной стороны Октябрьской железной дороги, вдоль Малого кольца МЖД до новой развязки на МКАД на пересечении с магистралью Вешняки - Люберцы. --0--цб/бшт