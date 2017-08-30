Победитель конкурса на стратегию информирования к выборам оценил работу в 40 млн рублей

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. PR-агентство "Има-консалтинг", выигравшее творческий конкурс Центризбиркома на разработку концепции информационно-разъяснительной деятельности в период выборов президента РФ, запросило за свою работу порядка 40 млн рублей. Об этом сообщил в среду журналистам зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.

Он пояснил, что ЦИК при проведении конкурса не указывал ценовые показатели, а предложил участникам самостоятельно определить стоимость работ.

"Не готов сейчас назвать до рубля, но это до 40 млн [рублей]", - сказал он, отвечая на вопрос о стоимости работ, объявленной победителем конкурса.

Булаев сообщил, что теперь ЦИК будет составлять техническое задание для исполнителя. "И мы не знаем окончательных ценовых показателей, они могут быть чуть меньше - чуть больше. Мы хотели бы, чтобы кампания была интересна для групп разного возраста, доступна", - отметил зампред ЦИК.

Он подчеркнул, что "идеальной концепции предложено не было". "Поэтому техническое задание, которое мы сформируем, будет основано не только на концепции победителя, но мы добавим туда то, что считаем важным", - сказал он. Булаев уточнил, что, согласно условиям конкурса, предложения, которые содержатся в заявках участников, перестают быть их интеллектуальной собственностью, а переходят в распоряжение ЦИК. При этом он отметил, что никакого эксклюзива в конкурсных предложениях не содержалось.

Исполнитель сможет привлекать подрядчиков

"Има-консалтинг" сможет привлекать к выполнению работ подрядчиков по своему усмотрению, сообщил зампредседателя ЦИК.

"Таких ограничений нет, это его [исполнителя] право - привлекать к этой работе тех, кого считает нужным. Мы заинтересованы, чтобы техническое задание, которое мы напишем, было реализовано максимально эффективно и красиво, кого он привлечет для исполнения работы - это его дело, его право", - сказал он.

Творческий конкурс проходил с 20 июля по 10 августа. Для участия в нем, как сообщал ранее зампред ЦИК Николай Булаев, были приглашены "серьезные организации, ведущие информационные компании", которые имеют опыт работы в разработке подобного рода концепций и их реализации.

Всего, по данным пресс-службы, ЦИК направил предложения об участии в конкурсе 15 крупным медиакомпаниям и PR-агентствам, семь из них приняли в нем участие. В частности, приглашения направлялись крупным СМИ и одному интернет-холдингу, однако участниками конкурса стали только PR-компании.

Среди целей концепции ЦИК в положении о конкурсе указывает "вовлечение всех сегментов целевой аудитории в процесс подготовки и проведения выборов президента, мотивирование их к реализации своих избирательных прав", а также формирование доверия к процессу и результатам выборов.

Выборы президента пройдут в марте 2018 года.