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Аксенов ожидает, что роуминг в Крыму будет отменен до конца 2017 года

Экономика и бизнес
30 августа, 17:02 UTC+3 БАКАЛЬСКАЯ КОСА Крым/ 30, августа. /ТАСС

Проблема с роумингом в Крыму существует из-за того, что пока крупные российские операторы не зашли в регион из-за санкций

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БАКАЛЬСКАЯ КОСА /Республика Крым/, 30 августа. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов ожидает, что политические решения об отмене роуминга на полуострове будут приняты до конца 2017 года. Об этом он сказал в среду на встрече с молодыми журналистами на Всероссийском молодежном форуме "Таврида".

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"Я, с одной стороны, понимаю, что есть санкции, что они [сотовые операторы] могут потерять больше, чем приобрести в Крыму. Но с другой стороны, политическая ситуация неадекватная: наши российские операторы в наш российский регион не приходят. Но вопрос с правительством РФ решается, <...> думаю, что до конца года этот процесс будет разрешен", - сказал он.

Проблема с роумингом в Крыму существует из-за того, что пока крупные российские операторы не зашли в регион из-за санкций. На полуострове сейчас работают три оператора: "Севмобайл", "К-телеком" и "Крымтелеком". Крымские компании предоставляют абонентам из других регионов России услуги сотовой связи вне зоны обслуживания домашней сети с использованием ресурсов своих сетей.

По словам Аксенова, из-за санкций в Крым также пока не заходят крупные торговые сети, банки, госкорпорации. Он также ожидает, что эта ситуация, как и с сотовыми операторами, разрешится путем принятия политических решений.

В среду Аксенов приехал на Всероссийский молодежный форум "Таврида" на Бакальской косе в Крыму. В эти дни здесь проходит смена для молодых журналистов, которую проводит Общероссийский народный фронт (ОНФ).

О "Тавриде"

Форум "Таврида" проводится в Крыму в третий раз. Он объединяет талантливую молодежь страны и специалистов из разных сфер: дизайна и архитектуры, литературы, истории, изобразительного искусства и музыки, кино и мультипликации, журналистики, музейного дела. По каждому направлению проводится тематическая смена.

Организаторами форума являются Федеральное агентство по делам молодежи (и подведомственное ему учреждение "Роспатриотцентр") в партнерстве с Московским государственным институтом культуры. В 2017 году на участие в форуме было подано более 13 тыс. заявок.

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Аксенов, Сергей Валерьевич
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