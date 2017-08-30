Минпромторг намерен субсидировать кредиты для физлиц за рубежом на российские автомобили

ГОРКИ, 30 августа. /ТАСС/. Минпромторг планирует ввести субсидирование кредитных ставок для физических лиц за рубежом на покупку российских автомобилей, сообщил журналистам глава министерства Денис Мантуров по итогам заседания президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

По его словам, это обусловлено разницей по ставкам кредитов, выдаваемым зарубежными банками на российские и иностранные автомобили.

В качестве примера министр привел кредиты на покупку автомобиля Lada Vesta, которые физические лица за рубежом могут получить под 4-5% годовых в валюте. "При этом другие зарубежные марки [автомобилей] предоставляются в кредит под 0,2-0,5%, не более процента", - уточнил он.

"Поэтому мы будем таким образом субсидировать так же, как это происходит у нас в стране", - отметил Мантуров. Он добавил, что "эта мера по льготному кредитованию хорошо себя зарекомендовала". "Хотим этим воспользоваться на международных рынках", - добавил он.

"При заключении специальных инвестиционных контрактов с автопроизводителями - в первую очередь это касается международных брендов - мы будем начислять баллы при увеличении объемов поставки произведенной в России автомобильной продукции - и готовых автомобилей, и автокомпонентов - для последующего оказания мер государственной поддержки для автоконцернов", - отметил министр.