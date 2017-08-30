Кирсан Илюмжинов создаст пенсионную группу на базе НПФ "Муниципальный"

Индия и Китай вывели войска из спорного региона, но не забыли о разногласияхМеждународная панорама 30 августа, 18:30
Джабраилова отпустили под подписку о невыездеПроисшествия 30 августа, 18:26
Киев депортирует российскую журналистку за "очернение" УкраиныМеждународная панорама 30 августа, 18:18
Ученые призывают ограничить субсидии на биотопливоСоциальная ответственность 30 августа, 18:07
Предприятия ЛПК перечислили в бюджет Иркутской области 3,2 млрд рублей за первое полугодиеНовости партнеров 30 августа, 18:01
Малкин: ситуация с участием игроков НХЛ на ОИ может проясниться к началу сезонаСпорт 30 августа, 17:59
Мировой рост спроса на сельхозпродукцию и продовольствие замедлитсяСоциальная ответственность 30 августа, 17:55
СМИ: "Лестер" и "Вест Бромвич" интересуются футболистом "Локомотива" КверквелиейСпорт 30 августа, 17:52
Больше трети жителей Подмосковья отдыхают в парках каждую неделюОбщество 30 августа, 17:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов объединит несколько негосударственных пенсионных фондов на базе тольяттинского НПФ "Муниципальный", собственником которого является. Об этом Илюмжинов сообщил ТАСС.
"Сейчас есть предложение - "Муниципальный". Сегодня будет встреча с двумя хозяевами пенсионных фондов, должны представить это предложение. <...> Есть уже нормальные такие фонды, которые хотят объединяться, не теряя своей самостоятельности", - рассказал он. По его словам, группа может начать работать также под брендом "Муниципального".
Как ранее сообщал ТАСС, Илюмжинов купил НПФ "Муниципальный" (он является председателем совета фонда), и ведет переговоры о покупке еще нескольких НПФ. В апреле газета "Ведомости" сообщала, что Илюмжинов вел переговоры о покупке НПФ "Стройкомплекс".