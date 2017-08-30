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Кирсан Илюмжинов создаст пенсионную группу на базе НПФ "Муниципальный"

Экономика и бизнес
30 августа, 17:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС

Президент Международной шахматной федерации, являющийся собственником НПФ "Муниципальный", уже назначил встречи с двумя владельцами пенсионных фондов

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов объединит несколько негосударственных пенсионных фондов на базе тольяттинского НПФ "Муниципальный", собственником которого является. Об этом Илюмжинов сообщил ТАСС.

"Сейчас есть предложение - "Муниципальный". Сегодня будет встреча с двумя хозяевами пенсионных фондов, должны представить это предложение. <...> Есть уже нормальные такие фонды, которые хотят объединяться, не теряя своей самостоятельности", - рассказал он. По его словам, группа может начать работать также под брендом "Муниципального".

Как ранее сообщал ТАСС, Илюмжинов купил НПФ "Муниципальный" (он является председателем совета фонда), и ведет переговоры о покупке еще нескольких НПФ. В апреле газета "Ведомости" сообщала, что Илюмжинов вел переговоры о покупке НПФ "Стройкомплекс".

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Персоны
Илюмжинов, Кирсан Николаевич
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