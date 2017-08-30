Налоговые льготы и повышение финграмотности повысят интерес эмитентов ДФО к бондам

МОСКВА, 30 августа. /Корр. ТАСС Мари Месропян/. Предприятия Дальнего Востока имеют высокую потребность в финансировании, но зачастую ставка по банковским кредитам для них слишком высока. В связи с этим российские власти уже несколько лет проводят так называемую бондизацию (развитие облигационного рынка - ТАСС) регионов РФ, в рамках которой небольшие и средние компании получают стимул к выпуску облигаций, ставка по которым обычно ниже ставки по кредиту.

Глава департамента развития финансовых рынков Банка России Елена Чайковская ранее говорила, что эмитентов на Дальнем Востоке мало, хотя это регион с большим потенциалом.

Инвестплатформа "Восход"

Ровно год назад в рамках Восточного экономического форума была запущена инвестиционная платформа "Восход", которая как раз должна была стать драйвером роста инвестиций Дальнего Востока. Президент РФ Владимир Путин тогда говорил, что "Восход" открывает российским и иностранным инвесторам прямой доступ к акциям и облигациям дальневосточных компаний.

"Восход" был создан Фондом развития Дальнего Востока (ФРДВ) и некоммерческим партнерством РТС на базе сайте Freedom24.ru, через который можно покупать ценные бумаги. "Восход" работает без финансового участия ФРДВ, но фонд одобряет эмитентов, которые хотят разместить облигации на этой платформе.

Эта платформа привлекательна как для инвесторов, так и для эмитентов, уверен представитель НП РТС: например, ООО "Авиатерминал" ("дочка" ОАО "Хабаровский аэропорт"), которое в 2016 году разместило облигации на 100 млн рублей, за год убедилось в эффективности данного инструмента и в рамках ВЭФ-2017 решило разместить новый выпуск.

"Для компаний привлечение капитала с помощью "Восхода" - это удобный способ снизить риски и расширить круг источников привлечения финансирования", - говорит представитель НП РТС. По его словам, в рамках ВЭФ-2017 будут объявлены итоги размещения облигаций трех дальневосточных эмитентов, что позволит инвестиционной системе "Восход" преодолеть миллиардный рубеж по объему привлеченных инвестиций с момента ее запуска в сентябре 2016 года.

Для простых граждан в платформе "Восход" реализован прозрачный механизм, продолжает представитель НП РТС: "Они видят, как инвестиции приносят доход и работают на развитие национальной экономики, конкретного региона и предприятия. При этом облигации привлекательны своей ставкой - она выше, чем у банковских депозитов. А также важным является то, что купонный доход с января 2018 года не будет облагаться НДФЛ".

"Инвестиционная система "Восход" является новым финансовым инструментом и, как любое новое направление, вызывает с одной стороны активный интерес, а с другой стороны - определенный страх перед неизвестным. Мы это прекрасно понимаем, поэтому работаем с каждым эмитентом и инвестором индивидуально", - заключил он.

Есть ли потребность и как ее мотивировать?

В данный момент рынок облигаций остается открыт преимущественно для компаний из крупного бизнеса, обладающих достаточно высоким кредитным рейтингом, констатирует гендиректор "Фридом финанс" Тимур Турлов.

"Наиболее дешевые кредитные ресурсы в стране сейчас находятся у государственных банков и, при прочих равных, многие региональные компании из среднего и крупного [сегмента] не видят смысла выходить на публичный рынок, имея понятного им кредитора, предлагающего прямой доступ к достаточно дешевому и длинному долгу. А занимать у пенсионных фондов, страховых компаний, иностранных инвесторов и на межбанковском рынке - привилегия крупнейших заемщиков, представленных зачастую на федеральном уровне", - считает он.

Рынок розничных инвестиций сейчас только начал активно развиваться, продолжает Турлов: "Инвесторам нужно успеть попробовать рынок на вкус, получить определенный позитивный инвестиционный опыт. В случае успеха, рынок может расти и по экспоненте, но начало всегда достаточно медленное".

По оценке НП РТС, общая потребность Дальневосточного региона в инвестициях оценивается более чем в 150 млрд руб. Потребность эмитентов Дальнего Востока высокая, но большинство плохо осведомлены о биржевых инструментах и не знают как ими пользоваться, говорит он: "Вывод дальневосточных эмитентов в биржевую плоскость занимает больше времени, чем мы ожидали - сказывается отсутствие глубокой экспертизы в финансовых рынках у заинтересованных компаний".

По его словам, с точки зрения расходов первый выход на организованный финансовый рынок может потребовать чуть больших расходов от компании по сравнению с классическим кредитом, но впоследствии стоимость финансирования при новых размещениях снижается наряду с появлением преимуществ - гибкость привлечения или погашения суммы, широкий круг инвесторов, возможность беззалогового финансирования и т. д.

Пока многие компании, запускающие проекты на Дальнем Востоке, прощупывают почву. Чем больше будет новых проектов, тем будет выше спрос на рыночные механизмы привлечения капитала, альтернативные акционерному и банковскому финансированию, уверен представитель ФРДВ. Для повышения привлекательности биржевых инструментов на Дальнем Востоке необходимо предлагать эмитентам новые сервисы и снижать для них транзакционные издержки, уверен он: "Для привлечения инвесторов необходимо повышение финансовой грамотности, продвижение площадки "Восход" за рубежом, альянсы с азиатскими биржевыми площадками".

По словам Турлова, для того, чтобы стимулировать привлечение долгового капитала из Китая, нужно уделять больше внимания маркетингу инструментов в самом Китае и рынку страхования валютного риска по парам юань/рубль.

Налоговые льготы по операциям с ценными бумагами дальневосточных эмитентов, упрощение процедуры привлечения иностранных инвестиций в дальневосточные проекты и процедуры выпуска ценных бумаг, применение механизмов государственного страхования брокерских счетов - вот что поможет развитию рынка облигаций на Дальнем Востоке, перечислил представитель НП РТС.