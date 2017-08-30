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"Газпром" намерен поставлять в Китай по "Силе Сибири" только собственный газ

Экономика и бизнес
30 августа, 18:02 UTC+3 МОСКВА 30, августа. /ТАСС

О поставках газа сторонних производителей речь не идет, заявил представитель российского холдинга

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. "Газпром" намерен поставлять в Китай по "Силе Сибири" только собственный газ, а не сторонних производителей, заявил представитель российского газового холдинга в ходе телефонной конференции.

"Мы уверены в том, что к контрактному сроку газопровод ("Сила Сибири" - прим. ред.) будет включен в работу и будут обеспечены необходимые объемы собственного газа, о поставках газа сторонних производителей речь не идет", - сказал он.

В настоящее время "Газпром" ведет строительство газопровода "Сила Сибири", по которому газ с месторождений Восточной Сибири (Чаяндинского в Якутии и Ковыктинского в Иркутской области) будет транспортироваться как на внутренний российский рынок, так и на экспорт в Китай. Проект поставок газа в восточные районы Китая также называют "восточным маршрутом".

В 2014 году "Газпром" подписал договор с CNPC на поставку по "Силе Сибири" в Китай 38 млрд куб. м газа в год в течение 30 лет. Сумма контракта - $400 млрд. Поставки газа Китаю в соответствии с соглашением должны начаться 29 декабря 2019 года.

Общий объем инвестиций "Газпрома" в строительство "Силы Сибири" и разработку Чаяндинского месторождения составит порядка 2 трлн рублей до 2039 года. Инвестиции компании в этом году составят 158,811 млрд рублей вместо ранее планируемых 76,162 млрд рублей.

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