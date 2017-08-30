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Запасы нефти в США за неделю упали на 5,4 млн баррелей

Экономика и бизнес
30 августа, 18:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС

Коммерческие запасы нефти сократились до 457,8 млн баррелей

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Коммерческие запасы нефти в США за неделю с 19 по 25 августа упали на 5,4 млн баррелей, до почти 457,8 млн баррелей, сообщило министерство энергетики страны.

При этом аналитики ожидали снижения запасов на 1,9 млн баррелей, свидетельствует опрос агентства Bloomberg.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2017 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,33%, до $51,31 за баррель по состоянию на 17.50 мск.

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