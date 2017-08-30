"Газпром": новые санкции США не мешают привлекать средства на внешних рынках

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Новые санкции США не ограничивают привлечение финансирования на внешних рынках для проекта "Северный поток - 2". Об этом сообщил начальник департамента "Газпрома" Александр Иванников в ходе телефонной конференции.

"Что касается того, как мы будем действовать с летней санкционной активностью США - я думаю, ни для кого не секрет, что "Газпром" никогда не был в позиции бревна, плывущего по течению... Как наши партнеры по проекту, так и мы занимаемся тем, что пытаемся добиться определенности, так как законопроект достаточно размытый. На сегодняшний момент даже западные юридические компании не могут дать четкого ответа на вопрос, что можно, а что нельзя", - отметил Иванников.

"По предварительной оценке, это (санкции - прим. ТАСС) никоим образом не сокращает возможность заимствования "Газпромом" в целом на внешних рынках", - сказал начальник департамента, отвечая на вопрос о финансировании проекта "Северный поток - 2" в связи с новыми санкциями США.

Ранее сообщалось, что "Газпром" проводит оценку влияние новых санкций США на свою деятельность.

Президент США Дональд Трамп в начале августа подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против экономики РФ, что в том числе потенциально затрагивает интересы группы "Газпром".

Ранее агентство Moody's отмечало, что новые санкции США могут помешать "Газпрому" использовать проектное финансирование при реализации строительства газопровода "Северный поток - 2", а также ослабить переговорные позиции о тарифах на транзит газа через Украину.

Зарубежные проекты "Газпрома"

В настоящее время "Газпром" строит ряд экспортных газопроводов в рамках стратегии диверсификации экспортных маршрутов и повышения надежности и эффективности экспортных поставок газа. К ним относятся "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", строительство которых компания планирует завершить к концу 2019 году, когда истекает срок действия ее текущего контракта на транзит газа через Украину. "Северный поток - 2" должен связать Россию с Германией через Балтийское море, а "Турецкий поток" свяжет Россию с Турцией через Черное море.

По оценкам "Газпрома", "Северный поток - 2", стоимость которого составляет 9,5 млрд евро, позволит ему осуществлять транспортировку 1 тыс. куб. м газа на 100 км за $2,1, что на 20% ниже текущих транзитных тарифов с Украиной.

О санкциях

Согласно закону США, санкции могут быть введены против любого юридического или физического лица, инвестирующего в строительство российских экспортных трубопроводов. Под действие закона также подпадает любое юридическое лицо, которое продает, сдает в аренду или предоставляет товары, услуги, технологии, информацию и оказывает другие виды поддержки, которые содействуют проводимым Россией работам по ремонту, обслуживанию, строительству или модернизации экспортных трубопроводов, если стоимость таких работ равна или превышает $1 млн (или $5 млн в течение 12 месяцев).

Кроме того, по усмотрению президента США, санкции могут включать запрет американским компаниям или банкам предоставлять кредиты, покупать акции или облигации компаний, попавших под санкции, осуществлять валютные сделки, экспортировать товары, услуги, технологии лицам, попавшим под санкции, а также осуществлять денежные переводы через финансовые институты в пользу этих лиц и использовать любую собственность, подпадающую под юрисдикцию США, в пользу этих лиц.

На должностных лиц предприятий, попавших под санкции, могут распространяться ограничения при выдаче въездных виз США. Хотя в тексте закона говорится о том, что президент США может вводить санкции по согласованию с союзниками США, в настоящий момент мало ясности, как это может быть реализовано на практике, и закон уже вызвал недовольство Европейского Союза, поскольку ставит под угрозу европейские компании, участвующие в строительстве "Северного потока - 2" и "Турецкого потока".

Кроме того, через 180 дней после вступления в действие закона должностные лица США должны подготовить отчет для Конгресса, в котором будет проанализировано влияние расширения санкций на российский государственный долг, на российские квазигосударственные предприятия и на российских олигархов. В результате могут быть приняты дополнительные санкции, что усилит негативное отношение инвесторов и подрядчиков к российскому риску.