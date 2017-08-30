Крым и Москва - в числе отстающих по количеству отказов при регистрации недвижимости

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Крым оказался в числе регионов с наибольшим количеством отказов при регистрации сделок с недвижимостью, заняв тем самым последнюю позицию в рамках выполнения целевой модели по сокращению числа отказов. Об этом сообщила в среду пресс-служба Росреестра.

"Наибольшая доля заявлений о регистрации прав, по которым отказано, - в Республике Крым (4,46%), Севастополе (3,29%), Санкт-Петербурге (3,11%), Москве (2,55%), Ленинградской области (2,39%) и Республике Саха, Якутия (2,36%)", - говорится в сообщении.

В материале пресс-службы также отмечено, что наибольшее количество приостановлений по рассмотрению заявлений о регистрации недвижимости в первой половине 2017 года зафиксировано также в Республике Крым (26,5%). Лучшие показатели за тот же период - в Тамбовской области (1,27%).

"В январе - июне 2017 года территориальными органами Росреестра в среднем принято 5,96% решений о приостановлении регистрации прав и 1,11% решений об отказе. По итогам первой половины 2016 года доля приостановлений при проведении регистрации прав составила 7,4%, доля отказов - 1,31%", - уточняется в сообщении.

Система межведомственного взаимодействия и работа саморегулируемых организаций, которые контролируют деятельность и качество работы кадастровых инженеров, играет значительную роль в сокращении доли приостановлений и отказов при регистрации прав на недвижимость.

О Росреестре

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по оказанию государственных услуг в сфере осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества, землеустройства, государственного мониторинга земель, государственной кадастровой оценке, геодезии и картографии.

Росреестр выполняет функции по организации единой системы государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на недвижимое имущество, а также инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации. Ведомство также осуществляет федеральный государственный надзор в области геодезии и картографии, государственный земельный надзор, государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, оценщиков и арбитражных управляющих.