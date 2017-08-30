Глава Ивановской области предложил Росавиации субсидировать авиаперевозки из региона

ТАСС, 30 августа. Губернатор Ивановской области Павел Коньков предложил субсидировать из федерального бюджета авиаперевозки из региона. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства по итогам встречи Конькова с главой Росавиации Александром Нерадько.

"Павел Коньков в ходе встречи с главой Росавиации предложил включить в программу субсидирования авиаперевозок Ивановскую область", - уточнили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, региональные власти уже подали все необходимые документы в ведомство и рассчитывают, что уже в этом году под субсидирование попадут перевозки в Санкт-Петербург, а в 2018 году - в Анапу, Сочи и Казань, которые пока не входят в федеральную программу поддержки. Благодаря этому власти региона планируют увеличить пассажиропоток на этих направлениях за счет снижения цен на билеты. Сейчас авиаперевозки Иваново в Москву, Анапу и Сочи субсидируются из бюджета региона, на эти цели в 2017 году заложено 55 млн рублей.

Аэропорт "Иваново - Южный" является воздушной гаванью федерального значения. В 2008 году аэропорт возобновил работу после масштабной реконструкции, в ходе которой была перестроена взлетно-посадочная полоса, благодаря чему он может принимать воздушные суда со взлетной массой до 200 тонн. За девять лет работы аэропорт обслужил 6,5 тыс. рейсов, на которых перевезено порядка 90 тыс. пассажиров. Аэропорт обслуживает рейсы по направлениям на Москву, Санкт- Петербург, Сочи, Симферополь и Анапу, однако, как сообщалось ранее, правительством РФ принято постановление об открытии в нем международного пункта пропуска, благодаря чему он станет принимать и международные рейсы.