"Лукойл" рассматривает возможность продажи Litasco

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. "Лукойл" рассматривает возможность продажи своего нефтетрейдингового подразделения Litasco, планирует принять решение в ноябре, сообщил журналистам глава компании Вагит Алекперов.

"Мы сейчас рассматриваем все наши зарубежные активы с целью оптимизации. В последние два года мы уже частично активы продаем, поэтому идет реструктуризация. Litasco сегодня у нас непрофильный актив, потому что уже больше половины товара идет от третьих лиц. Поэтому сегодня большие оборотные средства требуются. И мы рассматриваем вариант, чтобы дистанцировать этот актив за пределы группы. Менеджмент изъявляет такое желание, ряд инвесторов", - сказал он.

"Да", - ответил Алекперов на вопрос, рассматривается ли вариант продажи этого актива. "Сегодня для нас уже обременительно иметь такую большую торговую организацию", - отметил он.

"Но решение еще не принято. Правление рассмотрело этот вопрос и дало поручение на подготовку дорожной карты. Правлению должно быть представлено решение где-то в конце ноября. Дальше мы примем решение: взвесим все плюсы, минусы, риски - потому что мы достаточно тесно интегрированы", - пояснил глава компании.

По его словам, решения можно ждать в ноябре. "Тогда будет решение - или отложить на какой-то период времени, или принять решение и продать", - добавил он.

При этом Алекперов отметил, что данное решение не связано с санкциями США.

"Я бы не сказал, что это связано с санкциями, хотя нашей компании достаточно сложно привлекать внешнее финансирование, а торговые операции требуют достаточно большого оборотного капитала", - пояснил он.