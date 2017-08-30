Siemens может принять участие в реализации проекта ВСМ "Евразия"

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Немецкий концерн Siemens может принять участие в реализации проекта высокоскоростной магистрали "Евразия". Такую вероятность в ходе встречи обсудили президент РЖД Олег Белозеров и главный исполнительный директор департамента "Мобильность" компании "Сименс АГ" Йохен Айкхольт. Об этом говорится в сообщении РЖД.

"В ходе встречи обсуждались перспективы развития сотрудничества между ОАО "РЖД" и компанией "Сименс АГ", включая взаимодействие в области развития высокоскоростного пассажирского железнодорожного сообщения, а также возможное взаимодействие в рамках проекта "Евразия", - сообщается в пресс-релизе.

Проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) "Евразия" соединит Европу и Китай. Общая протяженность магистрали составит 9 тыс. 447 км (расстояние Пекин - Москва - Берлин), в том числе участок Брест - Достык (4 тыс. 851 км, из которых по территории РФ - 2 тыс. 366 км). Общие капитальные затраты на строительство участка Брест (Белоруссия) - Достык (Казахстан) составляют 7,08 трлн рублей, участка Достык - Урумчи (Китай) - 0,76 трлн рублей.

Стоимость российского участка ВСМ "Евразия" оценивается в 3,58 трлн рублей. Предполагается, что ВСМ по России пройдет от станции Красное (Смоленская область, недалеко от границы с Белоруссией) до станции Золотая сопка (Челябинская область, недалеко от границы с Казахстаном).

В настоящее время идет проектирование участка Москва - Казань, который в будущем может стать частью высокоскоростной магистрали "Евразия". Начало строительства ВСМ Москва - Казань запланировано на 2018 год, ввод в эксплуатацию - на 2023 год.