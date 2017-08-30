"Аванти": задержание Джабраилова не повлияет на деятельность ассоциации

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Задержание бизнесмена Умара Джабраилова никак не повлияет на операционную деятельность бизнес-ассоциации "Аванти", которую он возглавляет. Об этом ТАСС сообщил в среду официальный представитель организации.
"Умар Алиевич [Джабраилов] наш основатель и лидер, но операционная деятельность осуществляется без его участия. Случившееся не повлияет на это, а также на наши цели и задачи по развитию малого и среднего бизнеса", - отметил представитель бизнес-ассоциации.
"Аванти" - общественная площадка для предпринимателей. Она включается в себя три направления - образование, поддержка малого и среднего бизнеса и бизнес-клуб, где бизнесмены из реального сектора экономики могут обменяться опытом и получить профессиональные рекомендации.