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"Аванти": задержание Джабраилова не повлияет на деятельность ассоциации

Экономика и бизнес
30 августа, 19:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС

В организации сообщили, что операционная деятельность осуществляется без участия бизнесмена

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Задержание бизнесмена Умара Джабраилова никак не повлияет на операционную деятельность бизнес-ассоциации "Аванти", которую он возглавляет. Об этом ТАСС сообщил в среду официальный представитель организации.

"Умар Алиевич [Джабраилов] наш основатель и лидер, но операционная деятельность осуществляется без его участия. Случившееся не повлияет на это, а также на наши цели и задачи по развитию малого и среднего бизнеса", - отметил представитель бизнес-ассоциации.

"Аванти" - общественная площадка для предпринимателей. Она включается в себя три направления - образование, поддержка малого и среднего бизнеса и бизнес-клуб, где бизнесмены из реального сектора экономики могут обменяться опытом и получить профессиональные рекомендации.

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