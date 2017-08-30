Замглавы Минфина: АСВ будет "хоронить" банки, а Фонд консолидации "воскрешать"

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Замминистра финансов Алексей Моисеев сравнил функции Агентства по страхованию вкладов (АСВ) с "похоронами" банков, а работу созданного этим летом Фонда консолидации банковского сектора - с "воскрешением". Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 24", комментируя решение Центробанка о поддержке банка "ФК Открытие" за счет средств фонда.

"АСВ будет заниматься как "похоронная команда", а фонд, наоборот, будет заниматься "воскресением павших". И это принципиальное отличие фонда от АСВ, хотя АСВ в рамках того же закона перешло под контроль ЦБ, но все-таки их работа будет принципиально в этом смысле отличаться", - сказал Моисеев.

По закону о новом механизме финансового оздоровления банков, эта процедура будет осуществляться не с помощью льготных кредитов АСВ, как было ранее, а путем докапитализации кредитной организации Центробанком через Фонд консолидации. При этом у АСВ осталась функция управления процедурами банкротства и ликвидации банков.

Банк "ФК Открытие", занимающий восьмое место в банковской системе РФ по объему активов, стал первым проектом Фонда консолидации банковского сектора. О мерах по повышению финансовой устойчивости банка регулятор объявил во вторник. Центробанк станет основным инвестором банка "ФК Открытие" и будет оказывать ему финансовую поддержку за счет средств фонда. В банк введена временная администрация, при этом он продолжает обслуживать клиентов в обычном режиме.

"Фонд будет капитализировать (проблемные - прим. ТАСС) банки за счет средств Центрального банка, потом эти деньги, конечно, возвращаются, то есть это не будет на постоянной основе, но тем не менее это будет обеспечивать работу банка и пополнение его утраченного капитала новыми деньгами. Закон не предполагает других источников, кроме средств Центрального банка", - пояснил механизм Моисеев.

Новый механизм финансового оздоровления банков предполагает продажу банка новому владельцу после завершения процедуры оздоровления. Закон о новом механизме финансового оздоровления банков был принят Госдумой в апреле.