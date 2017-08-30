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АИЖК представит концепцию развития Владивостокского округа на ВЭФ-2017

Экономика и бизнес
30 августа, 20:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС

Презентация концепции развития Владивостока пройдет в павильоне АИЖК 5 сентября

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) совместно с консалтинговым бюро "Стрелка" и японским архитектурным бюро Nikken Sekkei представят на третьем Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2017) концепцию мастер-плана Владивостока, а также проекты благоустройства общественных пространств города и Стратегию комплексного развития бухты Новик на острове Русском. Об этом сообщили организаторы форума.

"АИЖК примет участие в третьем Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке. Агентство совместно с японским архитектурным бюро Nikken Sekkei и КБ "Стрелка" представит концепцию мастер-плана Владивостокской агломерации, проекты благоустройства общественных пространств Владивостока и Стратегию комплексного развития бухты Новик на острове Русском", - говорится в сообщении.

Презентация концепции развития Владивостока пройдет в павильоне АИЖК (ДОМ.РФ) 5 сентября. На мероприятия приглашены заместитель председателя правительства РФ Юрий Трутнев, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень, генеральный директор АИЖК Александр Плутник исполнительный директор японского архитектурного бюро Nikken Sekkei Фади Джабри, директор Института "Стрелка" Варвара Мельникова и партнер КБ "Стрелка" Алексей Муратов.

"Территория [бухты Новик] на острове Русский - небольшая, всего 390 га, это всего лишь 4% от площади острова. КБ "Стрелка" делает для этой территории мастер-план жилого района, где будут учтены все аспекты "идеального района", расстояние между домами, расположение социальных объектов, детских площадок, транспортная развязка", - пояснили в пресс-службе КБ "Стрелка".

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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