В горном районе Чечни планируется реализовать более 30 инвестпроектов

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ГРОЗНЫЙ, 30 августа. /ТАСС/. Более 30 инвестиционных проектов на общую сумму 339 млн рублей будет реализовано в горном Ножай-Юртовском районе Чечни. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.
"На сегодняшний день район располагает 37 инвестпроектами на общую сумму 339 миллионов рублей. Это поможет создать дополнительно в районе в этом году 222 рабочих места. Инвесторам оказана конкретная помощь по оформлению необходимых документов для реализации их проектов, практически, работа в этом направлении уже начата", - доложил министр экономического, территориального развития и торговли региона Абдула Магомадов на заседании комиссии по развитию Ножай-Юртовского района.
По его словам, реализация проектов позволит кардинально изменить ситуацию в районе в экономическом и социальном плане.
"Планируется строительство жилого комплекса на 240 квартир с последующим созданием социальной инфраструктуры: школы и детского сада. Министерством финансов республики подготовлен проект по прудовому хозяйству. Приватизирован местный пищекомбинат, найден инвестор, им уже вложены более 5 млн рублей для производства различной консервированной продукции", - сказал глава ведомства.
По итогам заседания глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что необходимо провести работу по созданию дорожной карты района, дающей полную информацию о потенциале и возможностях Ножай-Юртовского района.