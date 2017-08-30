Амансио Ортега стал самым богатым человеком в мире по версии Forbes

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Основатель испанского текстильного концерна Inditex и торговой марки Zara Амансио Ортега стал самым богатым человеком в мире, оттеснив на второе место одного из основателей компании Microsoft Билла Гейтса. Это обусловлено резким ростом котировок акций Inditex во вторник, сообщил в среду журнал Forbes.

По его оценке, состояние Ортеги составляет $85 млрд. Это на $200 млн больше, чем у Гейтса. Глава Inditex впервые возглавил рейтинг журнала в октябре 2015 года, но сохранял лидерство не дольше суток, уступив первенство Гейтсу. Такая рокировка повторилась в сентябре 2016 года.

В последние месяцы в списке Forbes богатейших людей планеты основатель Microsoft то опережал, то отставал от основателя интернет-компании Amazon Джеффа Безоса. Размер его состояния сократился за последний месяц на более $4 млрд, а у Гейтса - на $4,6 млрд. Причиной стало известие о решении основателя Microsoft безвозмездно передать акции компании стоимостью $4,6 млрд своему благотворительному фонду.

В апреле Forbes опубликовал список самых богатых людей планеты, в который вошли 2043 предпринимателя. Это на 13% больше, чем в прошлом году. Совокупное состояние участников рейтинга из числа миллиардеров в 2017 году составило $7,67 трлн, что на 18% больше, чем годом ранее.