Амансио Ортега стал самым богатым человеком в мире по версии Forbes

Светлана Кузнецова вышла во второй круг US OpenСпорт 30 августа, 23:47
Амансио Ортега стал самым богатым человеком в мире по версии ForbesЭкономика и бизнес 30 августа, 23:36
Власти США впервые одобрили метод генной терапии для лечения одного из видов лейкозаНаука 30 августа, 23:24
Арина Аверина завоевала золото ЧМ по художественной гимнастике в упражнениях с мячомСпорт 30 августа, 23:08
NY Post: в Нью-Йорке обезглавили памятник Христофору КолумбуПроисшествия 30 августа, 22:49
Певица Линда оказалась среди пешеходов, сбитых грузовиком в центре МосквыПроисшествия 30 августа, 22:42
Бюст Юрия Гагарина установлен в Музее науки в ЛондонеОбщество 30 августа, 22:37
Дина Аверина завоевала золото ЧМ по художественной гимнастике в упражнениях с обручемСпорт 30 августа, 22:36
Российские аграрии заявили о 2 млрд руб. убытков из-за непогодыЭкономика и бизнес 30 августа, 22:32
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Основатель испанского текстильного концерна Inditex и торговой марки Zara Амансио Ортега стал самым богатым человеком в мире, оттеснив на второе место одного из основателей компании Microsoft Билла Гейтса. Это обусловлено резким ростом котировок акций Inditex во вторник, сообщил в среду журнал Forbes.
По его оценке, состояние Ортеги составляет $85 млрд. Это на $200 млн больше, чем у Гейтса. Глава Inditex впервые возглавил рейтинг журнала в октябре 2015 года, но сохранял лидерство не дольше суток, уступив первенство Гейтсу. Такая рокировка повторилась в сентябре 2016 года.
В последние месяцы в списке Forbes богатейших людей планеты основатель Microsoft то опережал, то отставал от основателя интернет-компании Amazon Джеффа Безоса. Размер его состояния сократился за последний месяц на более $4 млрд, а у Гейтса - на $4,6 млрд. Причиной стало известие о решении основателя Microsoft безвозмездно передать акции компании стоимостью $4,6 млрд своему благотворительному фонду.
В апреле Forbes опубликовал список самых богатых людей планеты, в который вошли 2043 предпринимателя. Это на 13% больше, чем в прошлом году. Совокупное состояние участников рейтинга из числа миллиардеров в 2017 году составило $7,67 трлн, что на 18% больше, чем годом ранее.