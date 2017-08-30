Участником конкурса на постройку медкластера в КЧР может стать компания из Австрии

ВЕНА, 30 августа. /ТАСС/. Австрийская компания Vamed может стать участником конкурса на строительство медицинского кластера в Карачаево-Черкесии, сообщил министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов во время осмотра Венской университетской клиники, исполнителем и постоянным техническим оператором которой является компания.

"Конкурс будет открытым, выбирать будем лучшее в вопросах цены и качества, нам также нужен партнер, который будет готов участвовать в инвестициях и в управлении проектом. И у вас есть возможность применить свой лучший опыт", - отметил министр во время беседы с представителями клиники.

Он добавил, что Vamed - это "действительно серьезная профессиональная компания". "И я думаю, что их [возможное] участие - это тоже один из факторов отношения к нашему проекту и, скажем так, к качеству предлагаемых нами решений", - сказал Кузнецов.

Венская университетская клиника - одна из крупнейших в Австрии. В ее структуре соединены лечение и подготовка персонала, все практикующие врачи являются преподавателями университета, расположенного на территории клиники.

В рамках визита министр ознакомился с опытом организации и управления медицинскими процессами, осмотрел здание клиники, учебную часть, побывал в блоке управления компании Vamed на территории больницы.

Медкластер на Северном Кавказе

Как пояснил ТАСС Кузнецов, проект по созданию инновационного медицинского кластера реализуется министерством при участии Корпорации развития Северного Кавказа в особо охраняемом эколого-курортном регионе Кавказские Минеральные Воды (Карачаево-Черкесия). Якорные объекты - медицинский университет, университетская клиника на 576 коек и научно-исследовательский центр - будут расположены в Малокарачаевском районе.

Общая стоимость проекта оценивается в 162,1 млрд рублей, из них 40 млрд будет перечислено из федерального бюджета, эту сумму планируется направить на создание якорного проекта и инженерной инфраструктуры. "Для нас очень важно, что модель, которую мы, по крайней мере сегодня, согласовали вместе с Министерством здравоохранения, где наука, образование и медицина на одной площадке, показывает действительно жизнеспособность", - пояснил министр.

По его словам, в реализации проекта особенно важна подготовка кадров.

Конкурс на выбор подрядчика должен пройти осенью этого года. "Мы должны провести этот конкурс и выбрать, для того чтобы те деньги, которые уже выданы государством, максимально эффективно использовать. Сегодня выделено около 1,6 млрд рублей, но мы будем пытаться оптимизировать эти расходы, но не в ущерб качеству. Потому что от проекта, от качества проектной документации, в конечном итоге зависит успех функционирования и с экономической, и с профессиональной точки зрения того, что мы собираемся использовать", - сказал министр.

Кузнецов добавил, что проект будет реализован не только за счет государственных средств, но и за счет частных инвестиций. "У нас есть часть - как раз университетская клиника, хирургическое ядро, все это мы предусматриваем за счет государственных денег. А вот сателлиты, клиники, такие как гемодиализные центры, и другие площадки, например, связанные со зрением и пластической хирургией, - это возможно на частные средства", - резюмировал министр.