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Новым главой компании Expedia станет Марк Окерстром

Экономика и бизнес
31 августа, 2:10 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 31, августа. /ТАСС

На этом посту он сменит Дару Хосровшахи, возглавившего Uber

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НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. Финансовый директор Expedia Марк Окерстром займет пост гендиректора этой американской компании после ухода Дары Хосровшахи, перешедшего на руководящую должность в Uber. Об этом сообщили в среду представители Expedia, работающей на рынке услуг онлайн-бронирования.

По их словам, Окерстром также войдет в состав совета директоров. Хосровшахи при этом после своего ухода не лишится места в данном совете. Уходящий глава Expedia опубликовал заявление, в котором крайне позитивно отозвался о своем преемнике. "Марк поддерживал меня на протяжении последних 11 лет, и я передаю бразды правления компанией в надежные руки", - сообщил он.

Окерстром пришел в Expedia в 2006 году, в 2011 году занял пост финансового директора. До этого он работал в консалтинговой фирме Bain&Company, а также был юристом, специализирующимся на слияниях и приобретениях компаний.

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NYT: главой Uber станет руководитель Expedia Дара Хосровшахи

СМИ: инвесторы обвинили Трэвиса Каланика в попытках вернуть себе пост главы Uber

Во вторник совет директоров Uber, предоставляющей услуги онлайн-заказа такси, объявил, что одобрил назначение на пост гендиректора компании Дары Хосровшахи, являвшегося руководителем Expedia с 2005 года. Он заменит Трэвиса Каланика, который покинул Uber после череды скандалов вокруг компании.

В частности, речь идет о заявлениях нескольких экс-сотрудниц Uber, которые обвинили своих бывших руководителей в домогательствах. При этом Хосровшахи в интервью газете The Wall Street Journal заявил, что после его прихода Каланик продолжит иметь некое отношение к деятельности Uber, однако не пояснил в каком качестве.

Expedia является одной из крупнейших компаний США, предоставляющих услуги туристического онлайн-бронирования, в том числе гостиниц и авиабилетов. Компания, которая была основана в 1996 году и базируется в городе Белвью (штат Вашингтон), является оператором более 200 сайтов онлайн-бронирования, действующих на территории около 75 стран.

Uber - популярный онлайн-сервис автомобильных перевозок, позволяющий через приложение на мобильном телефоне воспользоваться услугами водителей частных автомобилей. Эта американская компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско (штат Калифорния) была основана предпринимателями Трэвисом Калаником и Гарреттом Кэмпом в 2009 году. Сейчас Uber действует в более чем 500 городах в почти 80 странах мира.

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