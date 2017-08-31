Новым главой компании Expedia станет Марк Окерстром

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. Финансовый директор Expedia Марк Окерстром займет пост гендиректора этой американской компании после ухода Дары Хосровшахи, перешедшего на руководящую должность в Uber. Об этом сообщили в среду представители Expedia, работающей на рынке услуг онлайн-бронирования.

По их словам, Окерстром также войдет в состав совета директоров. Хосровшахи при этом после своего ухода не лишится места в данном совете. Уходящий глава Expedia опубликовал заявление, в котором крайне позитивно отозвался о своем преемнике. "Марк поддерживал меня на протяжении последних 11 лет, и я передаю бразды правления компанией в надежные руки", - сообщил он.

Окерстром пришел в Expedia в 2006 году, в 2011 году занял пост финансового директора. До этого он работал в консалтинговой фирме Bain&Company, а также был юристом, специализирующимся на слияниях и приобретениях компаний.

Во вторник совет директоров Uber, предоставляющей услуги онлайн-заказа такси, объявил, что одобрил назначение на пост гендиректора компании Дары Хосровшахи, являвшегося руководителем Expedia с 2005 года. Он заменит Трэвиса Каланика, который покинул Uber после череды скандалов вокруг компании.

В частности, речь идет о заявлениях нескольких экс-сотрудниц Uber, которые обвинили своих бывших руководителей в домогательствах. При этом Хосровшахи в интервью газете The Wall Street Journal заявил, что после его прихода Каланик продолжит иметь некое отношение к деятельности Uber, однако не пояснил в каком качестве.

Expedia является одной из крупнейших компаний США, предоставляющих услуги туристического онлайн-бронирования, в том числе гостиниц и авиабилетов. Компания, которая была основана в 1996 году и базируется в городе Белвью (штат Вашингтон), является оператором более 200 сайтов онлайн-бронирования, действующих на территории около 75 стран.

Uber - популярный онлайн-сервис автомобильных перевозок, позволяющий через приложение на мобильном телефоне воспользоваться услугами водителей частных автомобилей. Эта американская компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско (штат Калифорния) была основана предпринимателями Трэвисом Калаником и Гарреттом Кэмпом в 2009 году. Сейчас Uber действует в более чем 500 городах в почти 80 странах мира.