МЭР предлагает увеличить финансирование ФЦП развития Крыма до 825 млрд рублей

ТАСС, 31 августа. Минэкономразвития РФ разработало проект правительственного постановления, в котором предлагает увеличить объем федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма и Севастополя более чем на 7%. Об этом в четверг пишет газета "Известия", ознакомившаяся с документом ведомства.

Речь идет об увеличении суммы на 56 млрд рублей - до 825 млрд рублей, отмечает издание. "Параметры финансирования мероприятий программы в 2018-2020 годах откорректированы с учетом хода их реализации в 2016-2017 годах", - приводит газета текст пояснительной записки к проекту постановления.

Отмечается, что дополнительно выделенные средства будут направлены, в частности, на увеличение финансирования проектов по строительству и реконструкции автодорог, дополнительную реконструкцию существующих транспортных развязок, строительство пешеходных переходов. Также уточняется, что деньги будут направлены на уже утвержденные объекты строительства.

В пресс-службе Минэкономразвития изданию заявили, что проект постановления был внесен в правительство 26 августа.

Как сообщалось ранее, в декабре прошлого года правительство РФ пересмотрело параметры ФЦП "Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2020 года", увеличив ее финансирование на 8,7% - до 769,5 млрд рублей, из них средства федерального бюджета были запланированы на уровне 738,1 млрд рублей, деньги из внебюджетных источников - 31,4 млрд рублей.