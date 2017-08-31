Арбитраж Башкирии счел реорганизацию "Башнефти" в 2014 году способом вывода активов

ТАСС, 31 августа. Арбитражный суд Башкирии признал реорганизацию "Башнефти", которую в 2014 году провели бывшие собственники АФК "Система" и "Система-Инвест", способом неправомерного вывода активов из компании. Об этом говорится в опубликованном в среду решении суда.

"Суд полагает, что принятое ответчиками решение о реорганизации представляет собой способ вывода активов из "Башнефти", поскольку условия реорганизации, в результате которой "Башнефти" были причинены убытки, определены по усмотрению ответчиков. Само проведение реорганизации в течение января - мая 2014 года, непосредственно перед истребованием акций в судебном порядке в ноябре 2014 года, указывает на намерение ответчиков использовать корпоративную процедуру реорганизации, прежде всего, для неправомерного вывода активов контролируемого общества", - говорится в документе.

По мнению истцов, АФК "Система" и "Система-Инвест", не являясь законными владельцами "Башнефти" и понимая риски истребования акций в пользу законного владельца (РФ), под видом реорганизации совершали вывод из "Башнефти" имущества и денежных средств. Суд счел эти доводы правомерными и подтвержденными. В документе отмечается, что "Система" имела другие возможности устранения перекрестной схемы владения акциями и внутренних займов, но не предоставила доказательств разумности и экономической целесообразности совершенных в отношении "Башнефти" действий.

Взыскание потерь

По иску "Роснефти" суд обязал ответчиков АФК "Система" и "Система-Инвест" выплатить в пользу "Башнефти" 136,3 млрд рублей. Как говорится в документе, взысканная сумма складывается из убытков, причиненных компании в результате утраты "Башнефтью" акций "Система-Инвест" в размере 57,7 млрд рублей, погашения акций "Башнефти" на 12,5 млрд рублей, списания долга в 36,9 млрд рублей, а также пересчета курсовых разниц по двум последним эпизодам.

"На момент изменения исковых требований (при пересчете курсовых разниц) сумма ущерба в этой части составит 79 млрд рублей. Таким образом, с учетом стоимости акций "Система-Инвест" в размере 57,2 млрд рублей, право собственности на которые было утрачено "Башнефтью", сумма причиненных убытков составляет 136,3 млрд рублей и подлежит взысканию солидарно с ответчиков, совместно причинивших вред", - говорится в документе.

На утрату "Башнефтью" акций "Система-Инвест" курсовые разницы, по мнению суда, не повлияли.