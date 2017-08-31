Минсельхоз предлагает возмещать фермерам 50% затрат на продвижение продукции

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ТАСС, 31 августа. Минсельхоз РФ подготовило проект постановления правительства, в котором предлагает возвращать сельхозкооперативам почти половину всех средств, потраченных на увеличение присутствия их товара в торговых сетях. Об этом пишет в четверг газета "Известия" со ссылкой на имеющийся в распоряжения издания документ, подготовленный министерством.
Согласно проекту постановления, "субсидии предоставляются бюджетам субъектов Российской Федерации в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом о бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период", пишет газета. Уточняется, что "за счет субсидий будет компенсировано не более 50% фактических затрат по контрактам на продвижение продукции".
Отмечается, что мера коснется потребительских сельхозкооперативов - объединений личных подсобных хозяйств и фермеров. На производственные кооперативы (колхозы, рыболовецкие артели) господдержка распространяться не будет.
В Ассоциации крестьянских хозяйств и сельхозкооперативов считают, что предложенная форма поддержки будет содействовать развитию малых форм агробизнеса. "Личные подсобные хозяйства и фермерство - это та форма хозяйств, которым очень трудно вывести на рынок производимые продукты питания. Всему виной огромные затраты на заключение контрактов с торговыми сетями на доставку туда продукции. Выделение дополнительных средств из федерального бюджета - правильный шаг", - цитирует газета вице-президента Ассоциации крестьянских хозяйств и сельхозкооперативов Ольгу Башмачникову.