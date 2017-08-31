Эксперт: Китай и Россия на саммите БРИКС сделают новые шаги в борьбе с протекционизмом

ПЕКИН, 31 августа. /ТАСС/. КНР и Россия на предстоящем саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) в Сямэне (восточная провинция Фуцзянь) предпримут новые совместные шаги по борьбе с глобальным протекционизмом. Подобное убеждение в четверг на брифинге в Госсовете КНР высказал глава Центра международных финансово-экономических исследований министерства финансов КНР Чжоу Цзяну.

"Я уверен, что Китай и Москва продолжат усиливать координацию своих макроэкономических стратегий, будут способствовать глобальным преобразованиям, выступая против протекционизма, - заявил он, отвечая на вопрос ТАСС. - На предстоящем форуме лидеры двух стран могут обсудить новые направления сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс - один путь".

Чжоу Цзяну выразил уверенность, что на предстоящей встрече президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, которая состоится в рамках саммита, стороны уделят отдельное внимание вопросам сотрудничества в финансовой сфере.

"Я убежден, что финансово-экономическое взаимодействие Китая и России окажет положительное влияние на отношения наших стран", - подчеркнул он.

Эксперт напомнил, что Пекин и Москва внесли большой вклад в деятельность, направленную на преодоление глобальных вызовов макроэкономического характера. "В рамках китайско-российского финансового сотрудничества существуют положительные тенденции, в частности речь идет об эффективно проходящих регулярных встречах министров финансов двух стран", - резюмировал Чжоу Цзяну.

Саммит БРИКС в Сямэне пройдет 3-5 сентября. Помимо традиционных участников форума, там будут представлены еще пять стран - Египет, Мексика, Гвинея, Таджикистан и Таиланд.