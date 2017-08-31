Японская JGC рассчитывает на продолжение сотрудничества с РФ в области энергетики

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ТОКИО, 31 августа. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Японская корпорация JGC (известная в Японии как "Никки"), которая реализует ряд проектов на территории РФ, рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с российской стороной в сфере энергетики. Об этом ТАСС сообщили в компании в преддверии третьего по счету Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Сейчас наша компания участвует в строительстве завода по производству сжиженного природного газа на Ямале, в течение года там планируется запустить первую очередь предприятия. Мы бы хотели продолжить сотрудничество [с РФ] в энергетической сфере, которая является нашей сильной стороной", - отметили в JGC.
"Что касается инвестиционных проектов, то JGC сейчас вкладывает средства в расширение бизнеса по производству овощей в Хабаровске и увеличение посевных площадей в два раза в сентябре этого года", - добавил представитель компании.
Руководство JGC - постоянный участник ВЭФ. "В прошлом году нам была предоставлена возможность провести встречу с президентом [Владимиром] Путиным, российскими министрами и представителями бизнеса, что было очень значимо с точки зрения стратегии на российском рынке. Мы рассчитываем на дальнейшее развитие российско-японских отношений в области экономики и ожидаем положительных результатов от следующей встречи лидеров двух стран", - рассказали в JGC.
Участие в ВЭФ подтвердили делегации 24 стран, в том числе КНР, Японии, Австралии, Канады, США, Великобритании, ФРГ. В прошлом году ВЭФ собрал 3,5 тыс. участников, для участия в нем было заявлено 111 инвестиционных проектов с общим объемом частных инвестиций 2,2 трлн рублей. На нем было подписано 216 соглашений на 1,85 трлн рублей.
Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.