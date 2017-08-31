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Курс доллара на Московской бирже вырос до 58,65 рубля

Экономика и бизнес
31 августа, 10:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС

Курс евро вырос до отметки 69,75 рубля

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 9 копеек и достиг отметки в 58,65 рубля.

Курс евро вырос на 12 копеек, до 69,75 рубля.

Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,2% и составил 2005,78 пункта.

Индекс РТС уменьшился на 0,6% и достиг отметки в 1078,32 пункта.

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