Курс доллара на Московской бирже вырос до 58,65 рубля

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 9 копеек и достиг отметки в 58,65 рубля.
Курс евро вырос на 12 копеек, до 69,75 рубля.
Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,2% и составил 2005,78 пункта.
Индекс РТС уменьшился на 0,6% и достиг отметки в 1078,32 пункта.