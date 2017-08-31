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ЦБ объявил о создании сайта по финансовой культуре населения

Экономика и бизнес
31 августа, 10:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС

В материалах сайта будут разбираться различные ситуации - от планирования личного бюджета до поиска оптимальной стратегии формирования будущей пенсии

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Банк России создал информационно-просветительский интернет-ресурс fincult.info, направленный на формирование финансовой грамотности населения. Сайт заработал 31 августа, говорится в пресс-релизе ЦБ РФ.

"В материалах сайта в простой форме, с некоторыми допущениями и упрощениями разбираются ситуации, с которыми может столкнуться каждый - от планирования личного бюджета до поиска оптимальной стратегии формирования будущей пенсии", - сообщает регулятор.

Материалы сайта будут предназначены для широкой аудитории, которые обладают разным уровнем знаний об экономике. При этом ЦБ указывает, что представленная информация является рекомендациями, которым можно придерживаться.

Fincult.info также будет публиковать информацию об изменениях законодательства, появлении новых продуктов и услуг, а также краткие советы на актуальные темы.

Кроме того, ресурс запускает кредитный и депозитный калькуляторы, чтобы население могло рассчитать свою потенциальную долговую нагрузку и возможный доход по депозиту. В следующем году предполагается разместить каталог мошеннических схем на финансовом рынке, в котором граждане самостоятельно смогут размещать информацию о мошенниках.

"Со временем на сайте появится больше тестов, калькуляторов, игр", - подчеркивает регулятор.

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