Акции банка "Открытие" падают до минимума с января 2016 года

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Акции банка "ФК Открытие" на торгах Московской биржи снижаются на 3,7%, до 1 248 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торгов. Это минимум с 22 января 2016 года, когда бумаги банка опускались до отметки 1 221 руб. за акцию.

По состоянию на 10:41 мск снижение акций банка составило 2,2%, до 1 267 руб. за бумагу.