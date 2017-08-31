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Акции банка "Открытие" падают до минимума с января 2016 года

Экономика и бизнес
31 августа, 10:40 дата обновления: 31 августа, 10:45 UTC+3

Снижение составило 3,7%, до 1 248 руб. за бумагу

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Акции банка "ФК Открытие" на торгах Московской биржи снижаются на 3,7%, до 1 248 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торгов. Это минимум с 22 января 2016 года, когда бумаги банка опускались до отметки 1 221 руб. за акцию.

По состоянию на 10:41 мск снижение акций банка составило 2,2%, до 1 267 руб. за бумагу.

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