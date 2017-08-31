Акции банка "Открытие" падают до минимума с января 2016 года

"Амур" вывел чешского хоккеиста Йордана из списка травмированныхСпорт 31 августа, 11:15
Лидер сборной РФ по прыжкам на лыжах с трамплина Аввакумова выйдет на пик формы к зимеСпорт 31 августа, 10:53
Швыдкой: встречи с Людмилой Рюминой всегда были праздникомКультура 31 августа, 10:47
Автомобиль врезался в толпу в центре ПетербургаПроисшествия 31 августа, 10:46
Крупный астероид сблизится с Землей 1 сентябряКосмос 31 августа, 10:45
Генпрокуратура не обращалась в Минобрнауки по вопросу программы "Пока все дома"Происшествия 31 августа, 10:44
Тарпищев: Шарапова должна побеждать в третьем круге US Open независимо ни от чегоСпорт 31 августа, 10:43
Глава UFC: трансляцию боя Мэйуэзер - Макгрегор купило 6,5 млн человекСпорт 31 августа, 10:36
Архивы уральской дивизии "черных ножей" оцифруют к 75-летию ее созданияОбщество 31 августа, 10:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Акции банка "ФК Открытие" на торгах Московской биржи снижаются на 3,7%, до 1 248 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торгов. Это минимум с 22 января 2016 года, когда бумаги банка опускались до отметки 1 221 руб. за акцию.
По состоянию на 10:41 мск снижение акций банка составило 2,2%, до 1 267 руб. за бумагу.