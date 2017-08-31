МЭР улучшило ожидания по курсу рубля к доллару в 2017-2020 гг.

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ понизило прогноз по среднему курсу доллара к рублю в базовом сценарии на 2017 год до 59,7 руб. с 64,2 руб., в 2018-м - до 64,7 руб. с 69,8 руб. Об этом говорится в обновленном макроэкономическом прогнозе МЭР.
Кроме того, министерство понизило прогноз по среднему курсу доллара к рублю в базовом сценарии в 2019 году до 66,9 руб. с 71,2 руб., в 2020-м - до 68 руб. с 72,7 руб.