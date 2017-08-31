Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 58.73
€ 70.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МЭР улучшило ожидания по курсу рубля к доллару в 2017-2020 гг.

Экономика и бизнес
31 августа, 11:35 UTC+3

Так, ведомство ожидает, что в среднем показатель в 2017 году составит 59,7 руб. вместо прогнозируемых ранее 64,2 руб.

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ понизило прогноз по среднему курсу доллара к рублю в базовом сценарии на 2017 год до 59,7 руб. с 64,2 руб., в 2018-м - до 64,7 руб. с 69,8 руб. Об этом говорится в обновленном макроэкономическом прогнозе МЭР.

Кроме того, министерство понизило прогноз по среднему курсу доллара к рублю в базовом сценарии в 2019 году до 66,9 руб. с 71,2 руб., в 2020-м - до 68 руб. с 72,7 руб.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Колебания курса рубля
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Леди Ди навсегда
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография Людмилы Рюминой
2
Певица Линда оказалась среди пешеходов, сбитых грузовиком в центре Москвы
3
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
4
Умерла народная артистка России Людмила Рюмина
5
Интриганка, танцовщица, игрок: какой была Матильда Кшесинская
6
СМИ: главу Польской туристической организации уволили за позицию по Освенциму
7
СМИ: принцесса Диана была в сознании и могла говорить после автокатастрофы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама